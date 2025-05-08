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Командир «Союза МС-26» оценил шансы человека долететь до Марса

Космонавт выдержит полет до Марса, если с ним справится космическая техника. Такое мнение в ходе торжественной встречи членов экипажей 71-й и 72- длительных экспедиций на МКС высказал командир 71-й экспедиции Герой России Алексей Овчинин.

«Если выдержит космическая техника, то космонавт выдержит точно», - сказал Овчинин.

В то же время, он отметил, что на данный момент сложно сказать, в каком году это произойдет. Овчинин также добавил, что готов рассмотреть предложение о своей кандидатуре, пишет ТАСС.