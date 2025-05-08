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Мединский рассказал об обмене с Киевом пленными бойцами возрастом до 25 лет

02.06.2025 17:59|ПсковКомментариев: 0

Россия и Киев обменяются бойцами в возрасте до 25 лет по формуле «все на всех», общий «потолок» обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны, заявил помощник президент РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.

«Во-вторых, по такой же формуле «все на всех» будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются», - сказал Мединский.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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