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В Австрии несколько человек погибли при стрельбе в школе

В школе австрийского города Грац произошла стрельба, сообщают во вторник европейские СМИ. По их данным, не менее пяти человек погибли.

Фото и видео: Shot

Полиция проводит операцию на месте происшествия, пишет «Интерфакс».

По данным Telegram-канала Shot, о выстрелах в школе в городе Грац сообщили в 10.00. Всю полицию подняли по тревоге. Дети с учителями забаррикадировались в классах. Прибывшие наряды застрелили нападавшего. Точное количество пострадавших и личность стрелка устанавливается.

Грац - второй по величине город Австрии, расположен на юго-востоке страны.