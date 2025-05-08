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После стрельбы в австрийской школе госпитализированы 28 человек

На данный момент 28 человек госпитализировано после стрельбы в школе в австрийском Граце, как минимум четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает газета Kronen Zeitung.

Как сообщалось ранее, во вторник в школе австрийского города Грац произошло вооружение нападение. По информации СМИ, нападение совершил ученик средней школы. По данным бургомистра Граца, восемь человек, из них семеро детей, погибли при стрельбе в австрийской школе, есть множество тяжелораненых. Полиция подтвердила проведение масштабной операции в районе школы, пишет РИА Новости.

«В настоящее время в больницах проходят лечение 28 пострадавших. По меньшей мере у четырех из них ситуация крайне критическая, некоторым жертвам стреляли в голову», - говорится в материале.