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На месте крушения самолета в Индии обнаружили 60 тел

На месте крушения самолета в Индии найдено не менее 60 тел, в том числе десять на территории общежития медицинского колледжа, на крышу которого упал самолет, сообщает индийская газета New Indian Express.

Фотографии: Telegram-канал Shot

Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. Позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

«С места крушения извлечено не менее 60 обугленных тел, в том числе десять из общежития медицинского колледжа», - приводит сообщение издания РИА Новости.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился после взлета в районе аэропорта Ахмедабада на западе Индии (штат Гуджарат). Потерпел крушение самолет Boeing 787 Dreamliner.