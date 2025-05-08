Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Бизнес В Великих Луках
нейросети для предпринимателей
Жить в Атмосфере
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Агростартапы Псковской области
ПЛН 25 лет
Лев в клетке
Новая веха профсоюзов
Правила электробезопасности
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
Легкая кухня Ягодный пудинг
ТОС инструкция применения
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 23.06.2025 13:520 Военная база США в Сирии подверглась атаке 22.06.2025 22:000 Эксперт рассказал о порядке действий при потере паспорта за границей 22.06.2025 20:200 В Госдуме предложили ввести единый стандарт поддержки многодетных семей 22.06.2025 18:400 В России разрабатывают автоштраф для продавцов просроченной продуктов 22.06.2025 16:400 Путин поддержал идею обязательной сдачи ЕГЭ по истории
 
 
 
Самое популярное 16.06.2025 14:235 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 17.06.2025 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 17.06.2025 13:492 Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Военная база США в Сирии подверглась атаке

23.06.2025 13:52|ПсковКомментариев: 0

Военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники.

«Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению. Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии», - говорится в сообщении.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться «закончить эту войну», либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас «не тот случай», пишет РИА Новости. Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.

Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.

Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 385 человек
23.06.2025, 14:560 20 единиц оружия изъяли у граждан псковские росгвардейцы за неделю 23.06.2025, 14:520 Почти 1,4 тысячи детей отдохнут в летних пришкольных лагерях Великих Лук 23.06.2025, 14:480 Татьяна Фомченкова: Не каждый человек может называться учителем 23.06.2025, 14:450 Асфальт укладывают на дороге Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса
23.06.2025, 14:430 Псковские профсоюзы поддержали сотрудничество с АНО «Дружина» 23.06.2025, 14:400 Замначальника псковского МЧС: Зацикливаться на хобби не совсем правильно 23.06.2025, 14:300 Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с международного турнира 23.06.2025, 14:190 Хозпостройка горела в печорской деревне Вашина Гора
23.06.2025, 14:180 Винных клещей обнаружили псковские микробиологи в грудках пчел 23.06.2025, 14:110 Псковская область заняла 71 место в рейтинге развития регионов 23.06.2025, 14:090 Борис Елкин: Реконструкция теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове идёт по графику 23.06.2025, 14:070 Названа причина затопления домов и участков в псковской деревне Хотицы
23.06.2025, 14:030 Юрцентр «Земляки» в Псковской области возобновит работу в сентябре 23.06.2025, 14:020 Крепость из сена и школа рыцарства встретят детей на фестивале «Довмонт Псковский» 23.06.2025, 13:590 Уровень подготовки выпускников в 2025 году высокий — управление образования Великих Лук 23.06.2025, 13:520 Военная база США в Сирии подверглась атаке
23.06.2025, 13:500 Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» на последней неделе июня 23.06.2025, 13:500 Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 23.06.2025, 13:330 Детский сад №5 ремонтируют по нацпроекту «Семья» в Великих Луках 23.06.2025, 13:310 Хозпостройка сгорела в псковском СНТ «Антей»
23.06.2025, 13:300 Псковский театр драмы открыл прием заявок на I Всероссийский «Кроха-фест» 23.06.2025, 13:280 Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев: Главное – правильно бегать 23.06.2025, 13:250 «Титан-Полимер» подвел итоги участия в международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 23.06.2025, 13:230 Как защитить себя в общедоступных сетях Wi-Fi, рассказали псковичам
23.06.2025, 13:120 70 претендентов на получение медали выпускают школы Великих Лук 23.06.2025, 13:070 Названа предположительная причина пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Пскове 23.06.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ 23.06.2025, 12:570 Жители Псковской области поверили мошенникам и лишились порядка миллиона рублей
23.06.2025, 12:540 Турнир по тяжелой атлетике состоялся в память о псковских тренерах 23.06.2025, 12:491 Артиллерийский снаряд идентифицировали в Пустошке 23.06.2025, 12:440 Два человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю 23.06.2025, 12:400 В Пскове водитель уехал с места ДТП на площади Героев-Десантников, но потом вернулся
23.06.2025, 12:350 «Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ 23.06.2025, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ливни и «ливнёвки» 23.06.2025, 12:290 По факту поджога автомобилей на улице Алтаева в Пскове проводится проверка 23.06.2025, 12:220 Более 400 участников собрал псковский зоозащитный фестиваль «Коридор»
23.06.2025, 12:120 Студенты из «Репинки» работают на пленэрах и в усадебных интерьерах Пушкинского заповедника 23.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди»: Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев о своем пути к спорту 23.06.2025, 11:510 Движение на участке улицы Вокзальной в Великих Луках ограничат с 24 июня 23.06.2025, 11:380 Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году
23.06.2025, 11:260 Средний балл ЕГЭ по русскому языку в Великих Луках превысил 60 23.06.2025, 11:230 Жительницу Пскова осудили за кражу телефона у спящего мужчины на вокзале 23.06.2025, 11:150 «Семерку» подожгли в Великих Луках 23.06.2025, 11:140 Александр Козловский: В ближайшее время утвердят списки кандидатов от «Единой России»
23.06.2025, 11:080 Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение 23.06.2025, 11:020 «ГорДозор»: Ливни и «ливнёвки» 23.06.2025, 11:010 Спортивный и актовый залы отремонтировали в школе №7 в Великих Луках 23.06.2025, 10:480 Делегация псковского отделения «Деловой России» примет участие в международном IT-форуме
23.06.2025, 10:450 Всеобщий выпускной в Великих Луках состоится 28 июня 23.06.2025, 10:430 «Железные люди»: Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев о своем пути к спорту 23.06.2025, 10:310 Фотофакт: Стаю бездомных собак заметили в псковских деревнях 23.06.2025, 10:300 Свыше 40% сдавших ЕГЭ по базовой математике в Великих Луках получили «пятерки»
23.06.2025, 10:280 Ощущение своей ценности мотивирует 70% псковичей работать лучше – опрос 23.06.2025, 10:270 Псковича лишили свободы за нетрезвое вождение 23.06.2025, 10:160 Аэрофотосъемочные работы с использованием БПЛА стартуют в Бежаницах 23.06.2025, 10:130 Два выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Великих Луках
23.06.2025, 10:020 От мечты до реальности: уникальные предложения для создания и развития бизнеса 23.06.2025, 09:530 Юрист рассказал, кто может получать две пенсии 23.06.2025, 09:450 Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ 23.06.2025, 09:390 27% псковичей считают, что взять ипотеку выгоднее, чем арендовать жилье – опрос
23.06.2025, 09:150 Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей 23.06.2025, 09:000 Грузоперевозчикам запретят работать с анонимными заказчиками 23.06.2025, 08:400 Рабочий день в России сократился впервые за три года 23.06.2025, 08:200 Гуляния на Ивана Купалу и I фестиваль ландшафтного дизайна — в «Михайловском» рассказали о планах на ближайший месяц
23.06.2025, 08:000 Движение временно ограничат на улице Школьной в Пскове 23.06.2025, 07:300 Венок к Могиле Неизвестного солдата от имени жителей Псковской области возложил Михаил Ведерников в Москве 23.06.2025, 07:000 Международный праздник музыкантов-народников отмечают 23 июня 22.06.2025, 22:000 Эксперт рассказал о порядке действий при потере паспорта за границей
22.06.2025, 21:400 Торжественное мероприятие в честь Дня памяти и скорби прошло в Пыталово 22.06.2025, 21:200 На Северо-Западе России не ожидается жаркая погода на предстоящей неделе 22.06.2025, 21:150 Возложение гирлянд и цветов к Огню памяти прошло в Острове 22.06.2025, 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове
22.06.2025, 20:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в храме святителя Николая в Любятово 22.06.2025, 20:200 В Госдуме предложили ввести единый стандарт поддержки многодетных семей 22.06.2025, 20:000 Дмитрий Белюков принял участие в возложении цветов к памятным местам в Великих Луках 22.06.2025, 19:400 Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области пройдёт в Поганкиных палатах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru