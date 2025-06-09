«Дневной дозор»: Почему война вновь стала популярным средством решения конфликтов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему война вновь стала популярным средством решения конфликтов? Почему все больше стран вступают в военные блоки и участвуют в гонке вооружений?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Казалось бы, после ужасов двух мировых войн XX века человечество должно было перестать решать разногласия военным путём. Созданная после завершения Второй мировой войны Организация объединенных наций одной из основных своих целей декларировала предотвращение военных конфликтов. Однако в XXI веке мы видим, что количество горячих точек на планете растёт с невероятной скоростью. Только за последние месяцы в мире произошло несколько крупных военных столкновений, из последних — ирано-израильский обмен ударами, израильско-палестинский конфликт, военные столкновения между Индией и Пакистаном. И это обострение происходит на фоне затяжного российско-украинского кризиса. А большинство стран западного мира говорят о грядущей войне с Россией. НАТО официально заявило о подготовке к этой войне, о наращивании своих военных запасов, перевооружении. Таким образом, мы, как и 50 лет назад, вступили в гонку вооружений со странами Североатлантического альянса. Китай, Юго-Восточная Азия, Индия не остаются в стороне и также активно вооружаются.
Решения, связанные с безопасностью ООН, Генеральной Ассамблеей ООН, перестали выполняться. ОБСЕ, как организация, которая должна предотвращать войны в Европе, фактически не работает. Напротив, все политики заявляют, что война на пороге и нужно быть к этому готовыми. Раз за разом звучат угрозы перерастания военных конфликтов в ядерное противостояние.
Почему-то все механизмы «мягкой силы», предотвращения войн и попытки разрешения разногласий мирным путем - в переговорном процессе не работают. Явным примером можно считать безуспешные попытки президента США Дональда Трампа выступить миротворцем и арбитром в нескольких конфликтах. Разразившаяся война между Израилем и Ираном тому подтверждение.
Создается впечатление, что в XXI веке война становится нормой для решения международных проблем. Почему человечество на данном этапе развития цивилизации никак не может избавиться от необходимости решать вопросы военным путём? Почему война снова становится единственным способом разрешения любых противоречий? Почему геополитические столкновения приводят именно к такой форме разрешения конфликтов? Об этом - в программе «Дневной дозор».
По мнению заместителя главы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова, явным примером того, что мягкая сила не всегда действенна, является ситуация с СВО. Руководство России до февраля 2022 года предприняло множество попыток урегулировать конфликт мирным путем — ни одна из них плодов не принесла. Поэтому пришлось перейти к «последнему доводу королей» — вместо дипломатов заговорили пушки. По словам Александра Борисова, не только у России не получается решить конфликт мирно, дипломатия не работает по всему миру. А что касается конфликта между Израилем и Ираном, Александр Борисов напомнил, что у США есть масса рычагов для прекращения боевых действий, но пока что Дональд Трамп делает красивые заявления, которые носят популистский характер. Также он прокомментировал готовность стран Запада к участию в войне.
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов считает, что и в XXI веке война остается способом решения конфликтов. Она присуща человеческой натуре, а полностью перейти к мирному урегулированию большинства межгосударственных конфликтов в ближайшее время не получится, но вот минимизировать их можно, чтобы сократить потери среди мирного населения в разгар боевых действий.
Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов напомнил, что еще американский президент Вудро Вильсон в конце Первой мировой войны говорил о том, что она должна была стать последней в истории человечества. Но, как мы знаем, этого не произошло. И, к сожалению, по оценке Валерия Гарбузова, XXI век не привнёс ничего нового в отношение к международным проблемам и силовым способам их решения. Также он убежден, что ближневосточные конфликты всегда были самыми трудноразрешимыми. По мнению доктора исторических наук, примирение на Ближнем Востоке зависит не только от желаний Трампа, но и от поведения основных игроков на этом театре боевых действий.
А вот экс-командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор в отставке Юрий Соседов уверен, что ответственность за многочисленные международные кризисы и «горячие точки» лежит на руководителях западных стран, которые, по его мнению, не всегда ведут себя адекватно. Сегодняшние лидеры Запады толкают свои народы к войне.
Известный российский политолог Игорь Минтусов убежден, что мировые политические элиты ранее придерживались мнения, что «сила в правде». Но в последнее время лидеры стран, которые обладают ядерным оружием, и политики во всем мире мыслят по принципу «сила в силе». Также Игорь Минтусов рассказал, почему Европа готовится к войне, и назвал один из способов добиться урегулирования большинства военных конфликтов «мягкой силой».
Сегодня многие наши спикеры констатировали, что война всегда была способом достижения политических целей. И краткий исторический период, когда ведущие страны пытались выстроить принципы мирного сосуществования, встать на путь разрядки, выработать механизмы решения межгосударственных конфликтов без применения оружия, путем переговоров, кажется, остался в прошлом. Видимо, к сожалению, мы действительно стали жить в то время, когда Si vis pacem, para bellum — если хочешь мира, готовься к войне.
Александра Братчикова