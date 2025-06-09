Политика

«Дневной дозор»: Почему война вновь стала популярным средством решения конфликтов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему война вновь стала популярным средством решения конфликтов? Почему все больше стран вступают в военные блоки и участвуют в гонке вооружений?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Казалось бы, после ужасов двух мировых войн XX века человечество должно было перестать решать разногласия военным путём. Созданная после завершения Второй мировой войны Организация объединенных наций одной из основных своих целей декларировала предотвращение военных конфликтов. Однако в XXI веке мы видим, что количество горячих точек на планете растёт с невероятной скоростью. Только за последние месяцы в мире произошло несколько крупных военных столкновений, из последних — ирано-израильский обмен ударами, израильско-палестинский конфликт, военные столкновения между Индией и Пакистаном. И это обострение происходит на фоне затяжного российско-украинского кризиса. А большинство стран западного мира говорят о грядущей войне с Россией. НАТО официально заявило о подготовке к этой войне, о наращивании своих военных запасов, перевооружении. Таким образом, мы, как и 50 лет назад, вступили в гонку вооружений со странами Североатлантического альянса. Китай, Юго-Восточная Азия, Индия не остаются в стороне и также активно вооружаются.

Решения, связанные с безопасностью ООН, Генеральной Ассамблеей ООН, перестали выполняться. ОБСЕ, как организация, которая должна предотвращать войны в Европе, фактически не работает. Напротив, все политики заявляют, что война на пороге и нужно быть к этому готовыми. Раз за разом звучат угрозы перерастания военных конфликтов в ядерное противостояние.

Почему-то все механизмы «мягкой силы», предотвращения войн и попытки разрешения разногласий мирным путем - в переговорном процессе не работают. Явным примером можно считать безуспешные попытки президента США Дональда Трампа выступить миротворцем и арбитром в нескольких конфликтах. Разразившаяся война между Израилем и Ираном тому подтверждение.

Создается впечатление, что в XXI веке война становится нормой для решения международных проблем. Почему человечество на данном этапе развития цивилизации никак не может избавиться от необходимости решать вопросы военным путём? Почему война снова становится единственным способом разрешения любых противоречий? Почему геополитические столкновения приводят именно к такой форме разрешения конфликтов? Об этом - в программе «Дневной дозор».

По мнению заместителя главы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова, явным примером того, что мягкая сила не всегда действенна, является ситуация с СВО. Руководство России до февраля 2022 года предприняло множество попыток урегулировать конфликт мирным путем — ни одна из них плодов не принесла. Поэтому пришлось перейти к «последнему доводу королей» — вместо дипломатов заговорили пушки. По словам Александра Борисова, не только у России не получается решить конфликт мирно, дипломатия не работает по всему миру. А что касается конфликта между Израилем и Ираном, Александр Борисов напомнил, что у США есть масса рычагов для прекращения боевых действий, но пока что Дональд Трамп делает красивые заявления, которые носят популистский характер. Также он прокомментировал готовность стран Запада к участию в войне.

«Во-первых, они нам не друзья. Когда есть враги, они начинают накапливать силы. Всегда наступает противостояние. Военная отрасль тем не менее - это некая индустрия, это целый раздел экономики. Мне кажется, что в любой ситуации всегда есть противоречие и борьба за ресурсы. И я допускаю, что очень многим, в том числе и в Европе, просто исторически наши, так сказать, богатства, ресурсы не дают покоя. Поэтому они ведут политику всестороннюю, в том числе и дипломатическую, и в том числе держат фигу в кармане, увеличивая свои военные бюджеты. В свое время, когда придумали ядерное оружие, это немного сдерживало большие страны, потому что все были перед опасностью взаимного уничтожения. Сейчас война приобретает новые формы, новые масштабы, новые форматы. Мир не стоит на месте, и дипломатия не справляется. Нужно думать над новыми формами дипломатического сотрудничества».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов считает, что и в XXI веке война остается способом решения конфликтов. Она присуща человеческой натуре, а полностью перейти к мирному урегулированию большинства межгосударственных конфликтов в ближайшее время не получится, но вот минимизировать их можно, чтобы сократить потери среди мирного населения в разгар боевых действий.

«Война присуща человеку, человеческому обществу. С рациональной точки зрения, конечно, хотелось бы поменьше всякой войны. Пока не получается. Вряд ли в будущем получится, но можно минимизировать. Что касается нынешнего всплеска военных операций, всякого рода конфликтов, это связано с тем, что определенная часть глобальной силы сделала ставку на дестабилизацию международного сообщества. И это связано с борьбой между мировыми центрами силы. А мировые центры силы — это, прежде всего, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Британия, в какой-то степени Китай. Между ними идет борьба, и часть мировых игроков делает ставку на усиление нестабильности, в том числе разжигание всяческих конфликтов, включая военные. Мы видим: война на Украине, индо-пакистанская чуть было война не началась, война в Газе, сейчас ирано-израильская. Даже если возьмем последние войны — старались мирное население ограждать. Я не беру в учет Газу, там специфическая ситуация, там плотное население и полупартизанская война, там большие потери среди мирного населения. Относительно большие. Если взять, например, войну в Украине, там мирное население относительно военных потерь небольшую часть составляет. Пока в ирано-израильском конфликте тоже довольно мало погибло мирного населения. В основном удары наносятся по военным целям. Тоже хорошо».

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов напомнил, что еще американский президент Вудро Вильсон в конце Первой мировой войны говорил о том, что она должна была стать последней в истории человечества. Но, как мы знаем, этого не произошло. И, к сожалению, по оценке Валерия Гарбузова, XXI век не привнёс ничего нового в отношение к международным проблемам и силовым способам их решения. Также он убежден, что ближневосточные конфликты всегда были самыми трудноразрешимыми. По мнению доктора исторических наук, примирение на Ближнем Востоке зависит не только от желаний Трампа, но и от поведения основных игроков на этом театре боевых действий.

«К сожалению, человечество не выработало механизма окончания войн до такого, который бы не возрождал желание добиться своих целей путём новой войны. К сожалению, это такая реальность, которая есть сегодня. Это печально. Это означает, что человечество, где бы оно ни осуществляло свои акции или действия, не доросло еще до того, чтобы использовать только мирные пути разрешения конфликтов. А мирный – это значит переговорный стол, дипломатические усилия, пусть они будут долгими, но только не война. Такая логика пока не выработана у людей. Правители с легкостью начинают войны, ведут их. Если можно вести долго, то они ведут эти войны столько, сколько считают нужным. И действительно, закончить такого рода региональные конфликты очень сложно, но возьмите хотя бы ближневосточный конфликт, противостояние Израилю со стороны ряда арабских государств. Сюда же примешиваются и террористические группировки, которые в той или иной степени связаны с этим. И конфликт подпитывается деньгами, различными групповыми интересами. И, конечно, такой конфликт завершить очень сложно. Его даже сложно регулировать».

А вот экс-командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, генерал-майор в отставке Юрий Соседов уверен, что ответственность за многочисленные международные кризисы и «горячие точки» лежит на руководителях западных стран, которые, по его мнению, не всегда ведут себя адекватно. Сегодняшние лидеры Запады толкают свои народы к войне.

«Посмотрите, кого избирают. Этот канцлер, недобитый фашист, Макрон. Это же вообще чудо на ровном месте. А в Англии этот премьер-министр. Понимаете? Глубинное государство Соединенных Штатов действительно действует, работает, как им надо. Трамп говорил, что он в 24 часа помирит Россию и Украину. Ну и что? Сколько прошло времени? И как он помирил? Никак. Поэтому я так думаю, что он и там вряд ли чего сделает. От Израиля это можно ожидать. Они больно многое о себе возомнили. Поэтому нужен человек типа Сталина, который мог бы привести всё в соответствующую норму. Но такого человека на сегодняшний день нет».

Известный российский политолог Игорь Минтусов убежден, что мировые политические элиты ранее придерживались мнения, что «сила в правде». Но в последнее время лидеры стран, которые обладают ядерным оружием, и политики во всем мире мыслят по принципу «сила в силе». Также Игорь Минтусов рассказал, почему Европа готовится к войне, и назвал один из способов добиться урегулирования большинства военных конфликтов «мягкой силой».

«Страны Европы понимают, что очень сложно противостоять России мирными переговорами и так далее. Европа понимает, что если у них военно-экономическая позиция будет более слабая, чем у России, то, соответственно, они успеха не достигнут. Поэтому это их, что называется, единственная возможность вести мирные переговоры. Si vis pacem, para bellum — известное латинское выражение, которое означает, что если хочешь мира, готовься к войне. Вот и всё. Поэтому элита стран Европы, консенсусная большая часть, сейчас не будем брать исключения, понимает, что, не вооружившись и не имея сильное и мощное вооружение, во всех смыслах этого слова, не сможет ничего противопоставить военной мощи России, поэтому она готовится к войне. И эффективные военные действия, которые мы видим в последние годы, как правило, происходят между страной, которая обладает ядерным оружием, и которая не обладает ядерным оружием. Поэтому если хотя бы 20 стран будут обладать ядерным оружием, которое будет ответственно контролироваться соответствующими политическими элитами, то тогда угроза военных действий резко снизится».

Сегодня многие наши спикеры констатировали, что война всегда была способом достижения политических целей. И краткий исторический период, когда ведущие страны пытались выстроить принципы мирного сосуществования, встать на путь разрядки, выработать механизмы решения межгосударственных конфликтов без применения оружия, путем переговоров, кажется, остался в прошлом. Видимо, к сожалению, мы действительно стали жить в то время, когда Si vis pacem, para bellum — если хочешь мира, готовься к войне.

Александра Братчикова