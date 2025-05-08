Экс-замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Также суд назначил обвиняемому штраф в 100 миллионов рублей.
Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.
Напомним, ранее гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.