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Экс-замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о хищениях на сумму свыше 4 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Также суд назначил обвиняемому штраф в 100 миллионов рублей.

Второй фигурант дела, бывший подчиненный Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет и оштрафован на 25 миллионов рублей.

Напомним, ранее гособвинитель в прениях сторон запросил 14,5 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.