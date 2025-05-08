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Солнце выбросило два гигантских протуберанца

Новые выбросы гигантских протуберанцев произошли на Солнце в четверг, на геомагнитной и радиационной обстановке на Земле это никак не скажется, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце на фоне полностью спокойного состояния продолжают регистрироваться выбросы в космос гигантских протуберанцев», - говорится в Telegram-канале лаборатории.

Учёные напомнили, что аналогичное событие произошло несколько дней назад. Сегодня же два протуберанца улетели в космос синхронно с левого и правого края Солнца. Второй на финальной стадии превысил по размерам саму звезду, отметили в лаборатории.

Уточняется, что правый протуберанец наблюдался почти всю прошедшую неделю на солнечном диске напротив Земли. Если бы он оторвался раньше, это могло бы вызвать серьёзные геомагнитные и радиационные последствия. Сейчас таких рисков уже нет, так как плазма явно уходит в сторону от Земли, причём правый выброс заденет Венеру, а левый - Марс, рассказали в лаборатории.

«Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано как раз в резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров», - поведали учёные.