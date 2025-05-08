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Предположительной причиной смерти ультрамарафонцев в Мурманской области стало переохлаждение

Причиной смерти спортсменов в трейле «Хибины» в Мурманской области, предварительно, стало переохлаждение. Участникам пришлось преодолевать участки по пересечённой местности — они бежали по скользким камням и ущелью, занесённому снегом.

Изображения: Telegram-канал Mash

Погибли 61-летняя петербурженка и 47-летний москвич. По данным Telegram-канала Mash, ещё двое пострадавших госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

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За два дня до трагедии организаторы хотели всё отменить — из-за крайне плохого прогноза погоды в даты мероприятия и рекомендаций МЧС. Людей предупредили о большой вероятности отмены забега на Перевал Географов. Но организаторы поменяли решение в последний момент. Один из участников забега рассказал, что спустя час со старта полил дождь, который перешёл в ливень. Люди бежали по лужам, болотам и бродам. А потом вымокшие до нитки участники зашли в перевал, где начался сильнейший ледяной шторм. Мужчине в спину дул ураган со снегом.

СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.