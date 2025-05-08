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Тело экс-министра Старовойта нашли в личном автомобиле

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта России Романа Старовойта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта с огнестрельным ранением.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия – самоубийство.

Напомним, президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса, сегодня 7 июля. Решение вступило в силу со дня подписания указа.

Старовойта назначили главой Минтранса в мае 2024 года. Также он возглавлял Курскую область: с 11 октября 2018-го по 16 сентября 2019-го — как врио главы региона, а затем до 14 мая 2024 года — в качестве губернатора.