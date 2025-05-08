В России и мире

Почти половина путешественников в России этим летом — автотуристы

Этим летом доля автотуристов составит почти половину от всех путешествующих по России. По сравнению с прошлым годом, она должна вырасти до 43%, прогнозируют в Минэкономразвития.

Фотография: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сегодня автомобиль действительно стал основным видом транспорта, на котором россияне планируют путешествовать этим летом, следует из исследования АНО «Национальные приоритеты» (опрос проводился аналитическим центром НАФИ). О планах поехать на автомобиле заявили 38% респондентов, 29% собираются путешествовать на поездах, 21% выбрал самолеты.

2% респондентов планируют совершать короткие поездки недалеко от дома. Столько же намерено посетить Крым. В Санкт-Петербург хотят поехать 8%. Такая же доля и тех, кто планирует составную поездку по России, пишут Известия.

Исследование показывает, что россияне стали чаще дробить классический двухнедельный отпуск, обратила внимание генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Современные туристы предпочитают отдыхать летом несколько раз, выбирая короткие поездки — так называемые путешествия выходного дня. Это подтверждает статистика национального туристического портала "Путешествуем.РФ": соответствующая рубрика на нем стала одной из самых популярных наряду с автомаршрутами. На портале представлено более 200 вариантов для коротких путешествий почти по всем регионам страны», - сказала София Малявина.