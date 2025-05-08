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День российской почты отмечается 13 июля

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты, установленный Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.

Государственная регулярная почтовая связь России ведёт своё начало с реформ Петра Великого. В 1693 году в Архангельске была заложена первая российская судостроительная верфь, и для организации регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском Пётр I издал Указ об организации внутренней почтовой линии по маршруту Москва — Переславль Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Вологда — Архангельск.

В Указе регламентировались условия перевозки почты, оснащение постоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность почты, форма одежды ямщиков, условия подбора кадров, обязанности по строительству и содержанию дорог. Наладить регулярное почтовое сообщение предписывалось Наместнику Северной земли, резиденция которого находилась в Ярославле.

Сегодня, наряду с традиционными услугами федеральной почтовой связи, получили широкое развитие новые услуги: электронная, гибридная и ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу, приём коммунальных и иных платежей, посылочная торговля, рассылка рекламных материалов, перевозка грузов, ксерокопирование и ламинирование документов, фотоуслуги и многие другие.

Услуги почты предоставляются в 38 тысячах отделениях почтовой связи. Для перевозки почты используется свыше 800 почтовых вагонов, около 18 тысяч машин, более 360 авиарейсов.

Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,6 миллиарда писем и около 400 миллионов посылок, а также более 500 миллионов экземпляров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков. Объём транзакций, которые проходят через «Почту России» (пенсии, платежи и переводы), составляет 2,6 триллиона рублей в год.