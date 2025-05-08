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Латвия заявила о планах депортировать 841 россиянина

Граждане России с видом на жительство (ВНЖ) Латвии, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, будут вынуждены покинуть страну, речь идет о 841 человеке, сообщило управление по делам гражданства и миграции страны.

Управление разослало письма об истечении срока действия ВНЖ гражданам, не подавшим документы. Там напомнили о поправках к закону об иммиграции, которые обязывают россиян с таким статусом до 30 июня 2025 г. подать в администрацию документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, включая справку об успешной сдаче экзамена по государственному языку. 841 человек не подал заявление в указанные сроки.

«Соответственно, эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2025 г.», – говорится в сообщении.

21 июня прошлого года парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. По данным МВД, экзамены на знание языка должны будут сдать 5000 российских граждан. При этом изменения не затронут людей старше 75 лет. В МИД РФ заявили, что требования республики нарушают международное право и носят русофобский характер, пишут Ведомости.