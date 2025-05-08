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В Японии пенсионерам запретили использовать банкоматы при телефонном разговоре

Пожилым людям в японском городе Осака запретили пользоваться банкоматами во время звонков по мобильному телефону.

«В префектуре Осака, 8/1, впервые в Японии вступило в силу постановление, запрещающее пожилым людям пользоваться банкоматом во время звонков по мобильному телефону», — говорится в публикации телерадиокомпании NHK.

Уточняется, что подобная мера была принята для предотвращения ущерба от специального мошенничества. По данным издания, постановление также обязывает финансовые учреждения, которые устанавливают банкоматы, разместить предупреждающие плакаты о мошенничестве.

Кроме этого, таким компаниям также необходимо внедрить специальные системы, автоматически определяющие разговаривающего человека, с помощью камеры искусственного интеллекта (ИИ), пишут Известия.