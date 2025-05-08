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На Кубани из упавшего в реку автобуса спасли 25 пассажиров

Спасены все пассажиры упавшего с моста в реку автобуса в Туапсинском районе на Кубани, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

«В селе Дефановка по улице Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек», - говорится в сообщении.

В операции участвовали семь человек и две единицы техники.

Как уточняет «Интерфакс», в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Для пострадавших готовят пункты временного размещения.