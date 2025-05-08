Псковcкая обл.
В России и мире

В пятницу на Земле ожидается самая мощная за два месяца магнитная буря

07.08.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

В пятницу Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, сообщил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Восьмого августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца», — приводит сообщение РИА Новости

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к ухудшению работы энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Как отметил Богачев последние расчеты показывают, что выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа, вызовет более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось. Облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов. Ученые ранее предполагали, что оно либо вообще не коснется планеты, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества.

«После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — уточнил специалист.

Как пояснил Богачев:

  • приход плазмы к Земле ожидается 8 августа около 07:00 мск, в момент удара геомагнитный индекс Kp может подскочить до значения 6, что станет самым большим значением с 13 июня;
  • события такого масштаба могут воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, приводить к отличиям орбитального сноса космических аппаратов от прогнозируемого и влиять на распространение радиоволн;
  • ухудшение геомагнитной обстановки ожидается уже в ночь на пятницу, так как за несколько часов до прихода плазменного облака Земля войдет в зону действия крупной корональной дыры, что приведет к резкому ухудшению геомагнитного фона почти на неделю;
  • прогноз на бурю чувствителен к фактическому направлению движения плазменного облака, удар идет по касательной, поэтому достаточно, чтобы траектория выброшенного вещества отклонилась от расчетной всего на 3-5 градуса, чтобы бури не было.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
