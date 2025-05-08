В России и мире

В пятницу на Земле ожидается самая мощная за два месяца магнитная буря

В пятницу Землю накроет мощнейшая за два месяца магнитная буря, сообщил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Восьмого августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца», — приводит сообщение РИА Новости.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к ухудшению работы энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

Как отметил Богачев последние расчеты показывают, что выброс солнечной массы от вспышки балла М4.4, произошедшей 5 августа, вызовет более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось. Облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов. Ученые ранее предполагали, что оно либо вообще не коснется планеты, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества.

«После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее», — уточнил специалист.

Как пояснил Богачев: