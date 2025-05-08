В России и мире

Бывшая участница «Дома-2» найдена мёртвой в квартире в Нижнем Новгороде

Бывшая участница «Дома-2» Полина Малинина найдена мёртвой в квартире в Нижнем Новгороде. Предварительная причина смерти — отравление наркотиками. Три дня назад теледива перестала выходить на связь со своими близкими — сегодня нашли её тело.

Фото: Telegram-канал Mash

Последние годы 24-летняя Полина Малинина руководила нижегородским филиалом модельного агентства MaryWay, который ловили на мошенничестве. Остальные точки находятся в 10 городах России, пишет Telegram-канал Mash.

В 2024-м хозяйку сети Марию Бабкину арестовали в Москве — она выманивала у новосибирцев кэш за якобы пробы в сериале.