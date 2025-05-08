В России и мире

В России утвердили первый ГОСТ для фермерской продукции

Первый ГОСТ для фермерской продукции утвердили в России. Об этом сообщили в Роскачестве.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72236-2025 «Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования», который будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по реализации фермерской продукции.

Отмечается, что стандарт определяет общие требования для маркировки такой продукции в развитие положений Федерального закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, закладывая основы для продвижения фермерской продукции.

В основу нового стандарта заложены принципы максимальной честности и прозрачности в коммуникации с покупателем. Четкая визуальная идентификация фермерских зон в каналах продаж, понятная и достоверная информация о производителе (название хозяйства, местонахождение), составе продукта и его особенностях – все это направлено на осознанный выбор потребителя. Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт.

«Новый национальный стандарт нацелен на четкое разделение полки для настоящих фермерских товаров, поддержку отечественных малых сельхозпроизводителей. Основной целью нового документа является создание прозрачной и честной среды как для покупателей, так и для настоящих малых сельхозпроизводителей России», - прокомментировала изменения заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«Утверждение стандарта является важным шагом в обеспечении достоверности информации о фермерской продукции. Документ закрепляет единые требования к ее идентификации и маркировке, что позволит повысить прозрачность рынка и защитить интересы как добросовестных производителей, так и потребителей», - сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.