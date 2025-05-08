В России и мире

Вице-мисс Россия-2017 погибла в ДТП

Вице-мисс Россия-2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная-2017» Ксения Александрова погибла в ДТП. Ей было 30 лет.

Фото: РИА Новости / kseniyaalexandrova

Авария произошла еще в июле в Тверской области. Перед автомобилем, в котором находилась Александрова, выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло и тяжело травмировало девушку, сидевшую на пассажирском сидении.

Александрову экстренно доставили в Москву, врачи диагностировали черепно-мозговую травму и госпитализировали в реанимацию.

12 августа девушка скончалась, пишет «Газета.ру».

Ксения Александрова родилась 12 ноября 1994 года в Москве. После школы она поступила в РЭУ им. Г.В. Плеханова, а в 19 лет начала работать моделью и стала участвовать в конкурсах красоты.