Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции

Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. В пятницу об этом объявил Нобелевский комитет в Осло.

Изображение: The Nobil Prize

Премия присуждена ей «за ее неустанную борьбу за демократию и права народа Венесуэлы и за ее стремление добиться справедливого и мирного перехода страны от диктатуры к демократии», заявил представитель комитета. Он отметил ее борьбу за свободные и справедливые выборы в Венесуэле и назвал ее ключевой объединяющей фигурой для оппозиции которая некогда была расколота, но сумела объединиться в требовании свободных выборов и представительной власти.

Мачадо 58 лет. Она была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы в 2011-2014 годах, участвовала в президентских выборах 2012 года, находится в оппозиции правительству Николаса Мадуро. В 2024 году после президентских выборов она призывала к уличным протестам с требованием признать победу оппозиционного кандидата на выборах президента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Представитель нобелевского комитета отметил, что Мачадо решила не покидать Венесуэлу, несмотря на угрозы ее жизни и свободе, но вынуждена скрываться, пишет «Интерфакс».

Одним из основных претендентов на награду считался президент США Дональд Трамп. В то же время СМИ отмечали, что его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести пошлины в отношении других стран сыграют против него, уточняет РИА Новости.

Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремился достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы получить премию.

Нобелевская неделя в этом году началась 6 октября. Уже объявлены лауреаты премии в области физиологии и медицины, физики и химии, литературы. Первую премию получили ученые Мэри Э. Брункоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон Сакагучи (Япония) за открытия в сфере иммунной толерантности. Вторую — американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Третью — ученые Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США) «за развитие металл-органических каркасных структур». Премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи «за его убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».