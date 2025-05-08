В России и мире

Период предзимья наступает на территории РФ

Период предзимья наступает на территории России, поэтому теплой погоды не стоит ожидать ни в одном регионе страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если вопрос о том, где же можно прогреться на территории нашей страны, то ответа нет, потому что наступает период предзимья. Поэтому теплой погоды ждать не стоит нигде», - сказал Вильфанд.

Говоря о погоде на ближайшую неделю, он уточнил, что на территории европейской части России прогнозируется температура около и на 1 градус ниже нормы.

«И по-прежнему очень холодная, суперхолодная погода прогнозируется на юге Сибири, там отклонения от нормы 4-6 градусов, зима настоящая», - отметил Вильфанд.

Кроме того, в течение недели на севере Амурской области ожидается аномально холодная погода с температурой на 7 градусов ниже нормы, температура будет опускаться до минус 15 - минус 18 градусов.

Отвечая на вопрос о том, ожидается ли установление снежного покрова в регионах европейской части России, Вильфанд уточнил, что к середине недели временный снежный покров образуется в республике Коми и в Архангельской области. Затем он растает. В других регионах образования временного снежного покрова не ожидается, пишет «Интерфакс».

Помимо регионов азиатской части страны, где снегом «засыпало Забайкалье, Бурятию, Амурскую область», снежный покров также образовался на Урале - в Ханты-Мансийском автономном округе.