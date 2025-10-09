Общество

Тала Нещадимова: На праздник Покрова не ляжет снежный покров

Прояснения ожидаются на праздник Покрова на территории Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«По предварительному прогнозу, могут быть прояснения, но мы не ожидаем, что на Покров ляжет снежный покров. Снежный покров образоваться не должен», - сообщила Тала Нещадимова.

Напомним, Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября по новому стилю (1 октября — по старому). Раньше на Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.