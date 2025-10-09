Общество

Дождливая погода ожидается на следующей неделе в Псковской области

Дождливую погоду прогнозируют синоптики на территории Псковской области на следующей неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На следующей неделе погода будет в основном с осадками, преимущественно в виде дождя. Температуры положительные и ночью, и днем. Днем от +4 до +9 и от +5 до +10, в зависимости от облачности. Ночные температуры от +1 до +6 и от 0 до +5», - сказала Тала Нещадимова.

Напомним, до +13 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября.