День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается 16 ноября

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается в третье воскресенье ноября, сегодня, 16 ноября. Об этом сообщили в управлении госавтоинспекции Псковской области.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в глобальном масштабе в дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 1,2 миллионов человек в год. Еще от 20 до 50 миллионов получают травмы и увечья. Девять из десяти смертельных ДТП происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. И это при том, что на них приходится лишь около 60% всех эксплуатируемых транспортных средств.