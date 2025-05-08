День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается 16 ноября

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается в третье воскресенье ноября, сегодня, 16 ноября. Об этом сообщили в управлении госавтоинспекции Псковской области.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в глобальном масштабе в дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 1,2 миллионов человек в год. Еще от 20 до 50 миллионов получают травмы и увечья. Девять из десяти смертельных ДТП происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. И это при том, что на них приходится лишь около 60% всех эксплуатируемых транспортных средств.
Лидируют по количеству жертв ДТП государства Африки (19 человек на 100 тысяч населения в среднем по региону). По данным ВОЗ, в худшей по этому показателю Гвинее количество погибших достигает 37,4 на 100 тысяч населения. Самым благополучным регионом является Европа (7 человек на 100 тысяч населения): в лучшей с точки зрения безопасности на дорогах европейской стране — Норвегии печальный показатель составляет лишь 1,5 на 100 тысяч, пишет Коммерсант.