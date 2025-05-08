Минздрав России разрешил использование двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов

Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Об этом Минздрав России пишет в своём Telegram-канале.
Фото: Минздрав России / Telegram-канал
«Это новое поколение противоопухолевых препаратов – лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения. И понятно, что на начальном этапе речь не идёт о массовом применении. Об этом можно будет говорить в том числе после оценки эффективности и безопасности», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Индивидуализированный биотехнологический лекарственный препарат (иБТЛП) предназначен для применения в соответствии с индивидуальным медицинским назначением.
Он изготавливается для конкретного пациента непосредственно в медицинской организации, в которой применяется такой биотехнологический лекарственный препарат, имеющий в своем составе соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала, полученного от пациента, для которого изготовлен такой биотехнологический лекарственный препарат. Новые препараты пока имеют узкие терапевтические показания.
Препараты: