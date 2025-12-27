В России и мире

Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков с 1 января

Все пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ) с 1 января 2026 года будут обязаны учитывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги, количество и цену за единицу, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С 1 января 2026 года все пользователи ККТ обязаны будут указывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги, количество и цену за единицу. И, если ранее некоторые виды деятельности могли указывать обобщенный признак, например, "товар", "услуги мастерской" и т.д., то теперь детальное указание наименований товаров станет обязательной для всех», - рассказал Хаминский.

Юрист отметил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным инспекциям в I квартале 2026 года уведомить налогоплательщиков о повышении НДС и формировании отчетности с новой ставкой, которая с 1 января вырастет с 20% до 22%, а не контролировать правильность ее отображения в фискальных документах ККТ.

«В чеках на некоторые товары будет продолжать указываться льготная ставка 10%. Это относится, в частности, к детским товарам, лекарствам, социально значимым продуктам питания», - добавил юрист.

Эксперт напомнил, что разработчики кассовых аппаратов дорабатывают программное обеспечение, после чего пользователям необходимо будет установить обновления. На период разработки и обновления ККТ продавцам необходимо будет проводить некоторые операции в ручном режиме, пишут РИА Новости

