В России и мире

В МВД рассказали о новогодних махинациях мошенников

0

Мошенники в преддверии новогодних праздников активизировали обман россиян, предлагая «подарки со сказочными ценами», фальшивые акции и розыгрыши с ограниченным временем, сообщили в МВД РФ.

Аферисты используют праздничные приманки, заставляя граждан совершать предоплату за товары, которые якобы продаются по особым ценам. Ложные розыгрыши и акции с таймером создают давление и побуждают людей принимать решения в ущерб себе, уточняет ТАСС. Мошенники сообщают, что якобы осталось пять минут для того, чтобы воспользоваться предложением. На самом же деле их цель заключается в том, чтобы заставить попавшегося на уловку человека принять нужное для них решение.

Также в период праздников активно появляются фейковые страницы маркетплейсов со «скидками до 90%» и ссылки в чатах или рассылках, ведущие на фишинговые сайты, где злоумышленники похищают данные банковских карт и пароли.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru