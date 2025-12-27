В МВД рассказали о новогодних махинациях мошенников

Мошенники в преддверии новогодних праздников активизировали обман россиян, предлагая «подарки со сказочными ценами», фальшивые акции и розыгрыши с ограниченным временем, сообщили в МВД РФ.

Аферисты используют праздничные приманки, заставляя граждан совершать предоплату за товары, которые якобы продаются по особым ценам. Ложные розыгрыши и акции с таймером создают давление и побуждают людей принимать решения в ущерб себе, уточняет ТАСС. Мошенники сообщают, что якобы осталось пять минут для того, чтобы воспользоваться предложением. На самом же деле их цель заключается в том, чтобы заставить попавшегося на уловку человека принять нужное для них решение.

Также в период праздников активно появляются фейковые страницы маркетплейсов со «скидками до 90%» и ссылки в чатах или рассылках, ведущие на фишинговые сайты, где злоумышленники похищают данные банковских карт и пароли.