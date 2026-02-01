Появились первые кадры со съёмок фильмов о группе The Beatles

На ливерпульских улицах в 1960‑х зародилась музыкальная революция. Четверо парней — Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр — создали музыку, которая изменила мир. В 2024 году режиссёр Сэм Мендес анонсировал выход четырёх биографических фильмов о каждом участнике группы The Beatles. Накануне в Сети появились первые слитые кадры со съёмок этих картин.

Фото: Getty Images

Легендарных музыкантов в предстоящих байопиках сыграли Пол Мескал (Пол Маккартни), Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Барри Кеоган (Ринго Стар) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон). Все четыре картины выйдут в 2028 году.

В ноябре этого года 83-летний Пол Маккартни был записан «немой» трек в знак протеста искусственному интеллекту. Участник группы The Beatles таким образом присоединился к протесту представителей музыкальной индустрии. Однако поклонников запись едва ли порадует, пишет Super.ru.