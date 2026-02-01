Россиянам назвали запрещенные для заморозки продукты

Заморозка — эффективный способ сохранения продуктов, но она может изменить их структуру и состав, а в некоторых случаях даже снизить их пищевую ценность и вкус. Об этом 1 февраля рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Уточняется, что овощи и фрукты с высоким содержанием воды, такие как огурцы, салат, редис, арбуз и цитрусовые дольки, после заморозки теряют хрусткость, форму и большую часть витаминов. Вода в клетках образует кристаллы, разрушающие клеточные стенки, что превращает продукт в водянистую массу с ухудшенным вкусом.

Также Кузнецова не рекомендовала замораживать свежий картофель и другие крахмалистые корнеплоды. После замерзания крахмал кристаллизуется и расслаивается, что приводит к неприятной зернистой или водянистой консистенции, а также потемнению и утрате вкуса при приготовлении.

Молочные и кисломолочные продукты, такие как молоко, кефир, йогурт, сметана, сливки и мягкие сыры, теряют свою структуру при замораживании. Эмульсия «жир-вода» расслаивается, и продукты становятся зернистыми и комковатыми. Кроме того, заморозка убивает значительную часть полезных бактерий в кисломолочных продуктах. Исключение составляют твердые сыры, которые можно замораживать, но только в натертой форме для готовки, добавила эксперт.

По словам преподавателя, яйца в скорлупе и сваренные вкрутую тоже не подлежат замораживанию. Жидкость внутри яйца расширяется, и скорлупа трескается, что открывает доступ бактериям. Вареные белки становятся резиноподобными и водянистыми. Соусы на эмульсионной основе, такие как майонез, голландский соус, а также домашние соусы на основе сметаны или сливок при заморозке расслаиваются, и вернуть их однородность после оттаивания невозможно.

Кузнецова подчеркнула, что заморозка — это не улучшение продукта, а его сохранение. Она может быть оправданна, если сохраняются органолептические и пищевые свойства. Однако важно помнить, что заморозка не делает продукт вредным, но может лишить его тех качеств, ради которых он и используется, пишет Газета.ru.

«Замораживать стоит только те продукты, которые хорошо переносят низкие температуры и сохраняют пищевую ценность и привлекательный внешний вид, а все остальное лучше употреблять свежим или выбирать альтернативные способы хранения», — заключила она.