Россия заняла 6-е место в рейтинге стран по уровню среднего IQ

Российская Федерация заняла шестое место в мировом рейтинге стран по уровню среднего интеллекта в 2026 году, следует из данных портала International IQ.

Скриншот здесь и далее из исследования International IQ

По его информации, более 29 тысяч россиян в 2025 году сдали тест на уровень интеллекта с усредненным результатом в 103,78 баллов IQ, что на балла больше, чем в прошлом. Таким образом, Россия заняла шестую строчку в списке из 137 стран.

В первую десятку по уровню интеллекта, помимо России, вошли: Южная Корея (106,97), Китай (106,48), Япония (106,3), Иран (104,8), Австралия (104,45), Сингапур (103,56), Монголия (102,61), Новая Зеландия (102,35) и Вьетнам (102,26) соответственно.

Заключают рейтинг Республика Конго (88,01), Уганда (89,89), Габон (85,08), Ангола (85,33), Никарагуа (88,7), Руанда, Восточный Тимор и Сомалиа.

В основу рейтинга легли результаты людей, сдавших тест в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Общее количество выполненных тестов было отредактировано модераторами портала на предмет повторных попыток. Также из рейтинга были исключены страны с менее чем 100 участниками.