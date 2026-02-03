 
В России и мире

Россия заняла 6-е место в рейтинге стран по уровню среднего IQ

0

Российская Федерация заняла шестое место в мировом рейтинге стран по уровню среднего интеллекта в 2026 году, следует из данных портала International IQ.

Скриншот здесь и далее из исследования International IQ

По его информации, более 29 тысяч россиян в 2025 году сдали тест на уровень интеллекта с усредненным результатом в 103,78 баллов IQ, что на балла больше, чем в прошлом. Таким образом, Россия заняла шестую строчку в списке из 137 стран.

В первую десятку по уровню интеллекта, помимо России, вошли: Южная Корея (106,97), Китай (106,48), Япония (106,3), Иран (104,8), Австралия (104,45), Сингапур (103,56), Монголия (102,61), Новая Зеландия (102,35) и Вьетнам (102,26) соответственно.

Заключают рейтинг Республика Конго (88,01), Уганда (89,89), Габон (85,08), Ангола (85,33), Никарагуа (88,7), Руанда, Восточный Тимор и Сомалиа.

В основу рейтинга легли результаты людей, сдавших тест в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Общее количество выполненных тестов было отредактировано модераторами портала на предмет повторных попыток. Также из рейтинга были исключены страны с менее чем 100 участниками.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026