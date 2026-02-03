 
В Уфе возбуждены уголовные дела по факту нападения девятиклассника в гимназии

В Уфе возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, по факту стрельбы в одной из городских школ, сообщило управление СКР по Башкирии.

Мэр Уфы назвал буллинг возможной причиной нападения девятиклассника в гимназии

Там подтвердили, что подозреваемый молодой человек задержан. В школу выехало руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты регионального СК. Начались следственные действия.

Девятиклассник напал на школьного учителя в Уфе

По данным МВД Башкирии, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший на место ЧП в школу, сообщил, что нападавшего девятиклассника травили одноклассники, пишет «Интерфакс».

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», - сказал уфимский градоначальник журналистам.

