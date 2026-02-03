В Уфе возбуждены уголовные дела по факту нападения девятиклассника в гимназии

В Уфе возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, по факту стрельбы в одной из городских школ, сообщило управление СКР по Башкирии.
Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС
Там подтвердили, что подозреваемый молодой человек задержан. В школу выехало руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты регионального СК. Начались следственные действия.
По данным МВД Башкирии, один из учеников 9 класса гимназии №16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, прибывший на место ЧП в школу, сообщил, что нападавшего девятиклассника травили одноклассники, пишет «Интерфакс».
«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», - сказал уфимский градоначальник журналистам.