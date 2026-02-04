Ледяная сказка: россиянка нашла «замерзший водопад»

Жительница Нюксенского округа Вологодской области во время семейной прогулки обнаружила многоуровневую ледяную формацию, напоминающую застывший водопад.

Фото Татьяны Колесниковой

«Прожив здесь всю жизнь, я и не подозревала, что рядом скрывается такая красота. Когда стоишь среди этих сверкающих ледяных громад, теряется ощущение реальности, словно переносишься в волшебную сказку или на берег Байкала. Это поистине завораживающее зрелище!» — поделилась впечатлениями женщина. Её фотографии уникального природного объекта быстро набрали популярность, собрав тысячи просмотров и пробудив интерес у других жителей области к исследованию родного края.

Феномен возникает благодаря бьющим из склона родникам: их вода стекает по холодному берегу и, постепенно замерзая, наращивает мощные ледяные наслоения и гигантские «сосульки», пишет Vologda-poisk.ru.

Такие масштабные ледяные образования — явление нечастое. Для их возникновения необходимо стечение особых погодных условий: устойчивых морозов в конце зимы, которые заставляют родниковую воду застывать слоями, создавая причудливые многометровые скульптуры.