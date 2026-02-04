 
В России и мире

Ледяная сказка: россиянка нашла «замерзший водопад»

Жительница Нюксенского округа Вологодской области во время семейной прогулки обнаружила многоуровневую ледяную формацию, напоминающую застывший водопад.

Фото со страницы Татьяны Колесниковой

Фото Татьяны Колесниковой

«Прожив здесь всю жизнь, я и не подозревала, что рядом скрывается такая красота. Когда стоишь среди этих сверкающих ледяных громад, теряется ощущение реальности, словно переносишься в волшебную сказку или на берег Байкала. Это поистине завораживающее зрелище!» — поделилась впечатлениями женщина. Её фотографии уникального природного объекта быстро набрали популярность, собрав тысячи просмотров и пробудив интерес у других жителей области к исследованию родного края.

Феномен возникает благодаря бьющим из склона родникам: их вода стекает по холодному берегу и, постепенно замерзая, наращивает мощные ледяные наслоения и гигантские «сосульки», пишет Vologda-poisk.ru

Такие масштабные ледяные образования — явление нечастое. Для их возникновения необходимо стечение особых погодных условий: устойчивых морозов в конце зимы, которые заставляют родниковую воду застывать слоями, создавая причудливые многометровые скульптуры. 

