Экс-замначальника российской колонии осудили за получение взятки в виде iPhone

Бывший заместитель начальника колонии в Вологодской области осуждён за взятки. Обвинение поддержал генеральный прокурор области Андрей Тимошичев.

37-летнего бывшего заместителя начальника исправительной колонии наказали за то, что он систематически проносил для заключённых телефоны, сим-карты, алкоголь и продукты в обмен на взятки. В том числе, получив за одно из преступлений iPhone 16 стоимостью 66 606 рублей.

Суд назначил ему наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал трёхкратную сумму взятки и запретил занимать должности на госслужбе в течение трёх лет.

Приговор по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий пока не вступил в силу, пишет Vologda-poisk.ru.