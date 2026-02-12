Задержан замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик

Сотрудники ФСБ задержали замгубернатора Челябинской области Андрея Фалейчика за взятку, возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Фото: Telegram-канал 112

«Сегодня сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления Следственного комитета РФ (центрального аппарата СК России) задержан заместитель губернатора Челябинской области Фалейчик по факту получения взятки в особо крупном размере от директора ООО "Юность" (Организация детского отдыха — Прим. Ред.) Блейзера», — рассказал собеседник.

Деньги Фалейчик, по словам источника, совершил за "совершение действий в интересах" «Юности» при передаче в аренду данной организации имущественного комплекса муниципального детского лагеря «Юность» в Копейском городском округе, пишет РИА Новости.

Ранее челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил о задержании своего заместителя Андрея Фалейчика. Он уточнил, что следственные действия связаны с прежним местом работы чиновника в качестве главы Копейского городского округа.

Губернатор отметил, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие.

«Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания», — подчеркнул Текслер.

Фалейчик был назначен замгубернатора в апреле 2024 года, до этого с 2019 года руководил Копейским городским округом.