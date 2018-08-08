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Дни культуры Израиля открылись в Пскове

Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открылся в псковской галерее «ЦЕХ», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие приурочено к 70-летию образования Государства Израиль.

В рамках фестиваля открылось две выставки исторических фотографий и архивных материалов, подготовленных министерством иностранных дел Израиля и Мемориальным комплексом «Яд Вашем» (Иерусалим).

Гостей выставок поприветствовала руководитель экспозиционно-выставочного центра Театрально-концертной дирекции Псковской области Марина Николаева. Она назвала экспозиции очень интересными и информационно насыщенными.

Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов поблагодарила Театрально-концертную дирекцию за сотрудничество. «Идея фестиваля зародилась во время предыдущего визита в Псков 3 месяца назад. Только благодаря пониманию и той помощи, которую мы получили от коллег, за это короткое время мы смогли организовать такое мероприятие», - сказала она.

Ольга Слов рассказала присутствующим о представленных выставках. Первая экспозиция «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам разных стран, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы Холокоста. Осознавая бедственное положение еврейского народа, эти люди прилагали все усилия, чтобы спасти как можно больше людей от неминуемой гибели. Часто для этого им приходилось выходить за рамки своих официальных полномочий и даже прямо нарушать приказы начальства, рискуя собственной карьерой и благосостоянием.

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» знакомит зрителей с историческими и культурными особенностями существования еврейских общин на территории Ближнего Востока, Северной Африки, Аравийского полуострова, региона Персидского залива. Материалы выставки включают личные истории еврейских беженцев, приехавших в Израиль из арабских стран в 1940-е - 1970-е, рассказывают об их вкладе в развитие молодого государства.

Ольга Слов подчеркнула, что молодое государство 70 лет назад приняло беженцев из Европы и арабских стран. Это люди с совершенно разной ментальностью, отметила она. «Молодое государство абсорбировало их. И сегодня они уже не беженцы, а полноправные жители нашего государства. Сегодня Израиль - это цветущая страна с высоко развитой экономикой, медициной, армией и культурой», - отметила она.

Секретарь Представительства Дмитрий Михов поздравил коллег из Израиля с 70-летием государства и открытием фестиваля. «Это событие является необычным для Псковской области. Хочется надеяться, что оно послужит началом развития новых культурных связей в дополнение к уже имеющемуся опыту совместных гуманитарных проектов», - сказал он,

Председатель Псковской еврейской общины Роман Каган поблагодарил организаторов выставки за возможность поближе познакомиться с Израилем. «Кто хоть когда-то побывал в Израиле, всегда стремится еще раз приехать, прикоснуться к этой культуре. Благодаря фестивалю, мы узнаем Израиль разный. Это обогатит нас», - заключил он.

Обе выставки будут работать в галерее «ЦЕХ» до 21 октября ежедневно с 16.00 до 19.00.

Помимо выставок, программа фестиваля «Дни культуры Израиля в Пскове» будет включать кинопоказы, которые пройдут в медиахолле Театрально-концертной дирекции 9, 10, 11, 13 и 14 октября.