Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Эстетика Потудани
Абонементы на любой вкус
О будущем отечественного кино
Александр Сергеевич одобряет?
Сначала музыка
Подонки в лакшери
Ревизор из Телеграма
Причем тут балет?
Отпечатки света
Бомонд? Какой еще бомонд?
Приглашают в «Гвозди»
Премьера в драмтеатре
На концерт бесплатно
ещё Фестивали 08.08.2018 12:085 Сюрприз ждет гостей первого дня фестиваля «Воздух джаз» в Пскове 09.10.2018 18:363 Дни культуры Израиля открылись в Пскове 09.10.2018 15:421 Псковский драмтеатр пригласили на Международный Платоновский фестиваль 09.10.2018 14:290 Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открывается сегодня в галерее «ЦЕХ» 15.09.2018 15:084 Давид Голощекин и Рэй Блу выступили на фестивале «Воздух Джаз» в Пскове. ФОТО 14.09.2018 11:2512 В продажу поступили дополнительные билеты на заключительный концерт фестиваля «Воздух Джаз» в Пскове
Сцена / Фестивали

Дни культуры Израиля открылись в Пскове

09.10.2018 18:36|ПсковКомментариев: 3

Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открылся в псковской галерее «ЦЕХ», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие приурочено к 70-летию образования Государства Израиль. 

В рамках фестиваля открылось две выставки исторических фотографий и архивных материалов, подготовленных министерством иностранных дел Израиля и Мемориальным комплексом «Яд Вашем» (Иерусалим). 

Гостей выставок поприветствовала руководитель экспозиционно-выставочного центра Театрально-концертной дирекции Псковской области Марина Николаева. Она назвала экспозиции очень интересными и информационно насыщенными. 

Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов поблагодарила Театрально-концертную дирекцию за сотрудничество. «Идея фестиваля зародилась во время предыдущего визита в Псков 3 месяца назад. Только благодаря пониманию и той помощи, которую мы получили от коллег, за это короткое время мы смогли организовать такое мероприятие», - сказала она. 

Ольга Слов рассказала присутствующим о представленных выставках. Первая экспозиция «Не по долгу службы, а по зову сердца» посвящена дипломатам разных стран, которые удостоились звания «Праведников народов мира» за личное мужество и человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы Холокоста. Осознавая бедственное положение еврейского народа, эти люди прилагали все усилия, чтобы спасти как можно больше людей от неминуемой гибели. Часто для этого им приходилось выходить за рамки своих официальных полномочий и даже прямо нарушать приказы начальства, рискуя собственной карьерой и благосостоянием. 

Выставка «Еврейские беженцы из арабских стран» знакомит зрителей с историческими и культурными особенностями существования еврейских общин на территории Ближнего Востока, Северной Африки, Аравийского полуострова, региона Персидского залива. Материалы выставки включают личные истории еврейских беженцев, приехавших в Израиль из арабских стран в 1940-е - 1970-е, рассказывают об их вкладе в развитие молодого государства. 

Ольга Слов подчеркнула, что молодое государство 70 лет назад приняло беженцев из Европы и арабских стран. Это люди с совершенно разной ментальностью, отметила она. «Молодое государство абсорбировало их. И сегодня они уже не беженцы, а полноправные жители нашего государства. Сегодня Израиль - это цветущая страна с высоко развитой экономикой, медициной, армией и культурой», - отметила она. 

Секретарь Представительства Дмитрий Михов поздравил коллег из Израиля с 70-летием государства и открытием фестиваля. «Это событие является необычным для Псковской области. Хочется надеяться, что оно послужит началом развития новых культурных связей в дополнение к уже имеющемуся опыту совместных гуманитарных проектов», - сказал он,

Председатель Псковской еврейской общины Роман Каган поблагодарил организаторов выставки за возможность поближе познакомиться с Израилем. «Кто хоть когда-то побывал в Израиле, всегда стремится еще раз приехать, прикоснуться к этой культуре. Благодаря фестивалю, мы узнаем Израиль разный. Это обогатит нас», - заключил он.

Обе выставки будут работать в галерее «ЦЕХ» до 21 октября ежедневно с 16.00 до 19.00. 

Помимо выставок, программа фестиваля «Дни культуры Израиля в Пскове» будет включать кинопоказы, которые пройдут в медиахолле Театрально-концертной дирекции 9, 10, 11, 13 и 14 октября.

Теги: #культура #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
09.10.2018, 18:363 Дни культуры Израиля открылись в Пскове 09.10.2018, 15:421 Псковский драмтеатр пригласили на Международный Платоновский фестиваль 09.10.2018, 14:423 Псковичей приглашают на «Убийство священного оленя» 09.10.2018, 14:290 Фестиваль «Дни культуры Израиля в Пскове» открывается сегодня в галерее «ЦЕХ»
09.10.2018, 13:446 Областная киносеть покажет псковичам работы выпускников крупнейшей киношколы мира 08.10.2018, 15:131 Псковский симфонический оркестр пополнился тремя новыми музыкантами 06.10.2018, 21:1441 Оксана Федорова даст концерт в родном городе 06.10.2018, 10:338 «Ревизора» покажут на сцене Псковского театра драмы 6 октября
05.10.2018, 18:410 Творческий вечер Инны Суровицкой пройдет в колледже искусств 11 октября 05.10.2018, 13:186 6 октября Простодурсен приглашает детей и их родителей в Великий Приречный театр   05.10.2018, 11:3810 Самые яркие музыканты Пскова соберутся вместе, чтобы поздравить всех со Старым Новым Годом 04.10.2018, 17:451 Сотрудничество с Мариинским театром открывает для симфонического оркестра и псковского зрителя грандиозные перспективы - Николай Хондзинский
04.10.2018, 15:480 Псковские театры представляют афиши на октябрь 04.10.2018, 15:0517 Псковская филармония договорилась о сотрудничестве с Мариинским театром 03.10.2018, 12:210 Псковские «Гвозди» прокатились на петрозаводском «Лифте» 02.10.2018, 11:540 «Мы впервые выступим в Пскове» - БКЗ филармонии приглашает горожан на концерт одного из ведущих оркестров России
02.10.2018, 10:393 Несмотря на сжатый формат, фильм Месхиева обязательно увидят в районах Псковской области 01.10.2018, 15:022 Областная киносеть продолжает возвращать кино детям 01.10.2018, 13:220 Первый концерт детского абонемента Псковской областной филармонии состоится 11 октября 01.10.2018, 11:311 Московский театр «Модерн» готов вернуться в Псков с гастролями
30.09.2018, 10:3226 Берегите свой прекрасный город - труппа театра «Модерн» восхитилась Псковом 30.09.2018, 08:5212 Мы сделали эту пьесу под выборы - Юрий Грымов пригласил псковичей на спектакль «Юлий Цезарь» 29.09.2018, 19:0425 Подонки в лакшери 29.09.2018, 12:338 Спектакль «На дне» открыл гастрольную программу московского театра «Модерн» в Пскове
28.09.2018, 17:2615 Актеры труппы московского театра «Модерн» мало знают о псковском театре и зрителе 28.09.2018, 13:5311 Юрий Грымов высказался против обнаженной натуры в театре 28.09.2018, 13:229 Мы хотели показать богатый диапазон постановок - главный режиссер театра «Модерн» 28.09.2018, 13:129 Главный режиссер театра «Модерн» хочет познакомиться с псковским зрителем
28.09.2018, 12:5424 Перекрасить театр в темно-серый цвет попросил псковские власти Юрий Грымов 27.09.2018, 19:5614 Юрий Грымов сочувствует псковичам, которые решили не ходить на спектакли театра «Модерн» из-за лени 27.09.2018, 16:0512 Кино деградирует, считает режиссер Юрий Грымов 27.09.2018, 15:339 Юрию Грымову не нравится, когда в театре продают книги и показывают фильмы
27.09.2018, 14:463 Театр «Модерн» стал заметен на театральной карте Москвы - Юрий Грымов 27.09.2018, 10:0510 Уникальный нарисованный масляными красками на холсте анимационный фильм покажут в Псковском драмтеатре 26.09.2018, 15:482 Псковский театр представит спектакль «Река Потудань» на сцене Александринского театра 24.09.2018, 16:240 Ведущий актер Александринского театра приглашает псковичей на спектакль-бенефис «Веселенькое кладбище»
24.09.2018, 16:0517 «Дни культуры Израиля» пройдут в Пскове в октябре 24.09.2018, 12:040 О перспективах развития областной киносети рассказали в ТКД Псковской области 21.09.2018, 14:310 Фестивалю «Воздух-джаз» и молодому поколению псковских музыкантов был посвящен выпуск «Дела Луначарского». ВИДЕО 21.09.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
20.09.2018, 15:200 Псковичей приглашают на литературно-музыкальный вечер, посвященный 100-летию Ивана Виноградова 18.09.2018, 17:1310 Живой звук, неповторимый голос и безупречные костюмы ждут псковичей на концерте Славы 18.09.2018, 13:3113 Юрий Грымов: У вас есть уникальная возможность прожить еще одну жизнь 17.09.2018, 14:3312 Семь причин, по которым стоит посмотреть спектакль «Отелло»
17.09.2018, 10:460 Кинотеатры региональной киносети примут участие в социальном медиапроекте #ЯВОЛОНТЕР 15.09.2018, 15:084 Давид Голощекин и Рэй Блу выступили на фестивале «Воздух Джаз» в Пскове. ФОТО 14.09.2018, 13:430 Спектакли Псковского театра кукол в новом сезоне будут играться и в будние дни 14.09.2018, 13:024 Трагедию Шекспира покажет Театр «Модерн» псковским зрителям
14.09.2018, 12:002 До 16 сентября можно приобрести билеты на спектакли Псковского драмтеатра с 50-процентной скидкой 14.09.2018, 11:411 На площадках Псковской областной киносети состоится бесплатный показ фильма о феноменальном вратаре 14.09.2018, 11:2512 В продажу поступили дополнительные билеты на заключительный концерт фестиваля «Воздух Джаз» в Пскове 13.09.2018, 21:403 Финал конкурса «Чернильница-2018» пройдет в Псковском драмтеатре
13.09.2018, 19:319 Фестиваль «Воздух Джаз» открылся в Пскове. ВИДЕО 13.09.2018, 14:576 В продажу поступили билеты на «Ревизора» по 300 рублей 13.09.2018, 13:382 40-я Симфония Моцарта прозвучит сегодня на фестивале «Воздух Джаз» в исполнении музыкантов нового оркестра Псковской филармонии 13.09.2018, 12:092 Билеты на концерты фестиваля «Воздух Джаз» можно будет приобрести во «Дворе Подзноева»
13.09.2018, 10:491 Алексей Черемизов: Мы постараемся сделать так, чтобы выступление в Пскове запомнилось 13.09.2018, 10:246 Фестиваль «Воздух Джаз» стартует сегодня в Пскове  12.09.2018, 16:291 В Псковском драмтеатре открылась фотовыставка «Вопрос жизни». ФОТО 12.09.2018, 13:180 В Острове состоялось открытие нового сезона работы Детского киноклуба
12.09.2018, 12:153 Открыт набор в студию «Гвозди» на 2018 год 12.09.2018, 11:516 Сначала музыка 12.09.2018, 11:320 Завтра в Пскове откроется первый джазовый фестиваль «Воздух Джаз» 11.09.2018, 19:3715 В Псковской областной филармонии открылся 75-й филармонический сезон
11.09.2018, 18:574 В Псковской филармонии перед открытием сезона заработал буфет 11.09.2018, 17:2815 Певица Слава выступит в Псковской филармонии 25 сентября 11.09.2018, 14:317 Приобрести билеты на три спектакля с 50-процентной скидкой предлагает Псковский драмтеатр в честь открытия сезона 11.09.2018, 13:091 С успехом прошел концерт Имперского русского балета в Великих Луках
11.09.2018, 13:012 Интересные проекты готовят Гедиминас Таранда и Николай Хондзинский для псковичей 11.09.2018, 12:323 Для концерта-открытия в Псковской филармонии организовали оркестровую яму 11.09.2018, 11:516 Балерина не должна быть дурой в короткой юбке - Гедиминас Таранда 11.09.2018, 11:391 Рецептом идеального утра поделились с псковичами звезды симфонической музыки и балета
11.09.2018, 09:224 В Псковской филармонии полным ходом идут репетиции нового коллектива. ФОТО 10.09.2018, 16:065 Концерт третьего дня фестиваля «Воздух Джаз» 15 сентября отменяется 10.09.2018, 15:090 Лирическую комедию «Матрешки на округлости Земли» покажет на псковской сцене театр «Модерн» 10.09.2018, 14:272 Давид Голощекин: Мне хочется, чтобы как можно больше джаза звучало в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru