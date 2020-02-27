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Спектакль «Отцы и дети» покажет израильский театр на Пушкинском онлайн-фестивале

Театр «Гешер» (Тель-Авив, Израиль) представляет спектакль по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» режиссера Йехезкеля Лазарова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Роман Ивана Сергеевича Тургенева, написанный почти 160 лет тому назад, произвел революцию в XIX веке и остался современным сто пятьдесят лет спустя. Классика – это то, что перечитывается. А перечитывается то, что важно здесь и сейчас. В центре сюжета – конфликт между поколением «отцов», стоящих на защите своих устоев и моральных ценностей, и бескомпромиссных «детей», отвергающих устаревшие авторитеты и истины. «Отцы и дети» – спектакль о нас и о нашем времени. Изощренное художественное решение, страстная и темпераментная игра артистов, неожиданные режиссерские ходы, остраняющие действие, – всё это есть в «гешеровском» спектакле, который будет интересен и знатокам театрального искусства, и самому широкому зрителю.

Режиссер Йехезкель Лазаров начинал свою театральную карьеру как артист «Гешера». С 2006 года работает как режиссер: среди его спектаклей – «Дорога в небытие» по роману Давида Гроссмана («Гешер», 2014), «Алиса» по книгам Льюиса Кэрролла («Гешер», 2015), «Портрет Дориана Грея» по Оскару Уайльду (театр «Габима», 2017).

Спектакль-участник Beijing People`s Art Theatre International Festival в Пекине (2019).

«Совершенное и совершенно дивное зрелище... Повесть о лишнем человеке оборачивается очаровательной трагикомедией, в которой нет ничего лишнего», - Лина Гончарская, Culbyt.com

Сценическая редакция, постановка, сценография и хореография – Йехезкель Лазаров

Свет – Надав Барнеа

Костюмы – Алин Лазаров

Художник-технолог – Зоар Шоеф

Звук – Михаил Вайсбурд

Мультимедиа – Давид Стрейжмастер

Видео – Станислав Левор

Действующие лица и исполнители:

Евгений Базаров – Мики Леон

Аркадий Кирсанов – Алон Фридман

Николай Петрович Кирсанов – Исраэль (Саша) Демидов

Павел Петрович Кирсанов – Дорон Тавори

Василий Иванович Базаров – Борис Аханов

Арина Власьевна – Фира Кантер

Анна Сергеевна Одинцова – Нета Шпигельман

Катя – Рони Эйнав

Фенечка – Тали Усадчи

Княжна Авдотья Степановна – Лилиан Рут

Тимофеич – Евгений Терлецкий

Петр – Паоло Э. Моура

Премьера – 1 ноября 2017 года

Продолжительность – 1 час 55 минут

Спектакль исполняется на иврите с русскими субтитрами

Совместный показ с сайтом «Петербургского театрального журнала» http://ptj.spb.ru/

Для зрителей 16+