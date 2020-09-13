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На горе Соколихе в июне может состояться масштабный фестиваль

Фестиваль, посвященный 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, может состояться на горе Соколихе в Пскове в июне. Рабочее название проекта - «Александр Невский-800». Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Судьба мероприятия зависит от того, удастся ли привлечь на реализацию этой идеи грантовые средства, отметила она.

По словам Елизаветы Барышниковой, напротив памятника Невскому планируется показать два концерта. В замыслах организаторов – «суперсложный концерт», в рамках которого на локацию будет даже привезен концертный рояль.