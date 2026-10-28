Выставочный план на 2027 год представил музей-заповедник «Изборск»

Государственный музей-заповедник «Изборск» представил подробный выставочный план на 2027 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Всего в будущем году музей-заповедник «Изборск» реализует 30 выставочных проектов; 14 из них будут созданы совместно с 19 ведущими российскими музеями и образовательными институциями.

В выставочном зале музея в течение 2027 года пройдут масштабные межмузейные проекты – «Смыслы и промыслы», «Признание в любви. Творчеству Зураба Церетели посвящается», «За сказкой» и «Святые места русской культуры».

Выставочный проект «Смыслы и промыслы» (10 декабря 2026 – 14 февраля 2027) Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» будет представлен в Изборске в рамках национального проекта «Народные художественные промыслы» и призван познакомить посетителей музея с многообразием и богатством форм, образов и смыслов, созданных гением народа, показать народные промыслы как живой памятник культуры, помогающий осознать свою культурную идентичность. Экспозиция выстроена по географическому принципу и объединяет более 40 центров народного искусства в четыре крупных раздела: «Юг», «Центр», «Север» и «Восток». Выставка «Смыслы и промыслы» создает образ огромной страны, разнообразной по климату и традициям, но единой в стремлении наполнить повседневную жизнь красотой и смыслом.

На выставке «Признание в любви. Творчеству З. К. Церетели посвящается» (3 марта – 16 мая 2027) будут представлены живопись, графика и скульптура народного художника СССР и России, члена корреспондента, действительного члена Академии художеств СССР Зураба Церетели (1934–2025) из собрания Российской академии художеств. Выставка раскроет все грани творчества знаменитого художника: насыщенные ярким колоритом произведения Зураба Церетели, отражают основные этические ценности мастера, его жизненную позицию, понимание предназначения искусства, художественные идеи – любовь к жизни и человеку, традиции народной культуры, красоту природы.

Межмузейный выставочный проект «За сказкой» (28 мая – 3 октября 2027) посвящён русским народным сказкам, отражающим национальные традиции, обычаи и добродетели, формировавшие характер нашего народа на протяжении многих веков. На выставке будут представлены художественные работы из Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, мемориальные книги из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова и музея заповедника «Абрамцево», графика, эскизы театральных костюмов и декораций из собрания МХАТ, живопись, работы художников-иллюстраторов, которые превратили сказочные сюжеты в визуальный символ русской культуры из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, предметы этнографии из фондов музея заповедника «Изборск».

Выставочный проект «Святые места русской культуры» (28 октября 2027 – 6 февраля 2028) объединит четыре российских музея, каждый из которых хранит и представляет особый образ «святого места русской культуры», свой срез русской духовной и культурной традиции: Изборск – западная граница Руси, Архангельск – северный форпост, Сергиев Посад – духовный центр в сердце страны, Исаакиевский собор – символ веры и стойкости. Четыре географические точки образуют крест, в пересечении которого складывается образ национальной культуры и православной веры. Выставка приурочена к 110-летию со дня образования в Изборске «Русского культурно-просветительного общества». В 1920–1930-е годы Изборск был уголком духовной свободы и опоры для тех, кто не отрекся от православной веры, бережно хранил традиции великой России и остался верен родной русской земле. В проекте примут участие Государственный музей «Исаакиевский собор», Сергиево-Посадский музей-заповедник, Архангельский краеведческий музей, Мастерская церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Государственный музей-заповедник «Изборск».

В Доме купца Белянина в 2027 году будет реализовано 10 выставочных проектов:

к 785-летию Ледового побоища – выставка картин известного русского художника-баталиста Евгения Емельянова «Не в силе Бог, а в правде» (28 января – 18 апреля 2027);

выставка советских агитационных плакатов периода Великой Отечественной войны из собрания Музея Победы «Военный плакат» (18 февраля – 30 мая 2027);

выставка фарфоровой посуды с цветочными композициями из собрания музея-заповедника «Изборск» «Фарфор. Вальс цветов» (5 марта – 31 октября 2027);

выставка, посвященная 100-летию первого директора Изборского музея Валентины Розовой и началу археологической экспедиции в Изборске, «Прекрасна ты, Изборская земля» (2 февраля – 19 сентября 2027);

к 95-летию со дня рождения великого русского кинорежиссёра Андрея Тарковского (1932–1986), совместно с Государственным центральным музеем кино – выставка «Сотворение Родины» (16 апреля – 17 октября 2027);

к 120-летию со дня рождения изборского художника Павла Мельникова (1907–1987) и 70-летию со дня рождения первого директора музея-заповедника «Изборск» Леонида Панова (1957–2003) – «Истории верные хранители» (23 апреля – 30 мая 2027);

совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСФОТО» – выставка старинных фотографий из альбомов знаменитых российских семей второй половины XIX–начала XX веков «Частная жизнь» (4 июня – 1 августа 2027);

выставка графических работ первой половины XIX века из собрания Государственного музея «Исаакиевский собор» «Только линия. Пушкинский Петербург в произведениях графики» (6 августа – 26 сентября 2027);

выставка графических работ советского и российского художника-графика, иллюстратора, члена Союза художников СССР Владимира Бескаравайного (1930–1997) «Не ради славы, а ради чести» (1 октября – 5 декабря 2027);

выставка, посвященная новому маршруту по историческим улицам Изборска, «Истории старых усадеб» (17 декабря 2027 – 30 января 2028).

В Детском музейном центре «Родная сказка» пройдут 5 выставочных проектов:

выставка, рассказывающая о лебеде-шипуне, герое русских сказок, «Где живет Царевна-лебедь» (5 февраля – 4 апреля 2027);

выставка известного российского ученого-ботаника и художника Наталии Замятиной «Кухня Робинзона» (23 апреля – 15 августа 2027);

выставка, посвященная истории Изборской школы, «Сначала "аз" да "буки", потом все науки» (20 августа – 7 ноября 2027);

совместно с Архангельским краеведческим музеем – этнографическая выставка «Цвета неба и воды» (12 ноября 2027 – 6 февраля 2028);

выставка, посвященная образам ангелов в народном искусстве и православной традиции, «Где просто, там ангелов со сто» (17 декабря 2027 – 5 февраля 2028).

В Археологическом депозитарии пройдет выставка из фондового собрания музея-заповедника «Изборск» «Открытая история» (13 августа – 28 ноября 2027).

В Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в будущем году пройдут 3 выставочных проекта:

фотовыставка, посвященная 20-летнему юбилею этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи» (1 июня – 3 октября 2027 года);

выставка предметов этнографии «Чем силён лён» (20 августа – 7 ноября 2027);

выставка живописи Людмилы Давыдовой «Цветы на снегу» (18 декабря 2026 – 9 марта 2027).

В Изборской крепости будет представлено 2 выставочных проекта: «Победители» – ежегодный выставочный проект, реализуемый в музее-заповеднике «Изборск» с 2010 года и посвященный изборянам – участникам Великой Отечественной войны (30 апреля – 25 сентября 2027), и «Летопись древнего города Изборска», посвященный 1165-летию первого упоминания Изборска в летописях (14 мая – 12 декабря 2027).

Передвижные выставки музея-заповедника «Изборск» в 2027 году пройдут в 5 музеях России: