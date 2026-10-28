В дни школьных каникул «Михайловское» примет Пушкинский детский фестиваль «Помолитесь обо мне»

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» в дни с 30 октября по 3 ноября примет Пушкинский детский фестиваль «Помолитесь обо мне», организованный при поддержке Великолукской епархии.

Репродукция: В.М. Васильев. Святогорский монастырь. Из фондов «Михайловского»

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», название фестиваля связано с историей, рассказанной протоиереем Александром Ветелевым, доктором богословия и профессором Московской духовной академии. По свидетельству священника, однажды во сне ему явился Александр Пушкин (протоиерей сразу не узнал поэта) и попросил: «Знаете, батюшка, здесь, на земле, все мои стихи читают и все меня прославляют, но молиться за меня никто не молится. Я прошу вас, помолитесь обо мне». Рассказ об этом явлении, случившемся в одну из годовщин кончины поэта в 1960-е годы, выл опубликован в сборнике «Помолитесь обо мне», увидевшем свет по благословению митрополита Псковского и Великолукского Евсевия силами Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря.

Главная задача фестиваля — увидеть за образом великого поэта живого человека, понять его духовные поиски, отношение к семье, православной вере, творчеству и родной земле, особо отмечают его организаторы, а его идея родилась во время общения епископа Великолукского и Невельского Варнавы с сотрудниками «Михайловского».

Детский фестиваль объединит учащихся 6—8 классов из Москвы, Псковской, Тверской, Ленинградской областей. Псковский регион будут представлять дети из Пскова, Великолукского и Островского муниципальных округов. Подростков ждёт большая программа, включающая в себя разговоры о вере, семье и творчестве с интересными собеседниками, экскурсии по музею-заповеднику «Михайловское», посещение Святогорского монастыря, где покоится поэт, и мужской обители в Вехно.

Об Александре Пушкине, его жизни в Псковской губернии и о музее-заповеднике «Михайловское» детям расскажет хранитель мемориальной усадьбы поэта Юлия Узенёва. Ещё одним ярким событием этих дней станет концертный показ анимационного сериала «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении живой музыки. Стихи поэта прозвучат в исполнении народного артиста России Сергея Мигицко. Ребята познакомятся с выставкой эскизов и раскадровок к этому анимационному сериалу, созданных художником Игорем Шаймардановым, и сами поработают на «мультстанке». А завершится фестиваль презентацией творческих работ и награждением победителей. В программу войдут показ мультфильмов, созданных детьми, и чтение их лучших литературных работ: сочинений «Моя встреча с Пушкиным», литературных рассказов и театральных миниатюр по мотивам анимационного сериала «Пушкин и… Михайловское».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что 3 ноября музей включится и во Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Программа, подготовленная к этому дню, также во многом ориентирована на молодую аудиторию.