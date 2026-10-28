Персональная выставка Инны Лялиной «Мои цветные сны» откроется в Пскове

Открытие персональной выставки Инны Лялиной «Мои цветные сны» пройдет в пространстве «Аквариум» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Афиша: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Старт мероприятия запланирован на 15:00. В экспозиции представят работы в технике батик, отражающие впечатления художницы от путешествий по разным городам и странам.

Инна Лялина – член Союза художников Российской Федерации, лауреат губернаторской премии в области изобразительного искусства, награждена медалью «За заслуги перед Псковом», победитель общероссийского конкурса министерства культуры РФ «Лучший преподаватель детской школы искусств». Работы Инны Лялиной находятся в частных коллекциях в России, Белоруссии, Франции, Финляндии, Австралии, Германии. В настоящее время она возглавляет Детскую художественную школу города Пскова.

В своих работах Инна Лялина мастерски соединяет декоративность и образность: ее полотна балансируют между абстракцией и узнаваемыми пейзажами Пскова, Изборска, Витебска и других городов, уточнили в библиотеке.