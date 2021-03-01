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Псковский драмтеатр приглашает на открытый показ фильма «Человек из Подольска»

На открытый показ фильма «Человек из Подольска» (2020) приглашает зрителей Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 6 и 7 марта. Он состоится в рамках «Данилов-феста», гостями которого станут режиссер Семен Серзин, писатель Дмитрий Данилов и продюсер Наталья Мокрицкая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, «Человек из Подольска» – дебютная картина Семена Серзина, артиста, театрального режиссера, создателя «Невидимого театра» в Санкт-Петербурге и режиссера-постановщика спектакля «Свидетельские показания» в Псковском театре драмы.

В основе абсурдистского драмеди «Человек из Подольска» – популярная пьеса Дмитрия Данилова, писателя, поэта, одного из самых репертуарных драматургов страны.

«Полицейский участок. Задержанный – Коля Фролов, житель подмосковного Подольска. За что задержали? Непонятно. Начинается выяснение личности. Нет, не ФИО и даты рождения, а личности. "Назовите численность населения Подольска. Нравится ли вам ваша работа? Какого цвета дверь в вашем подъезде?" – допрашивают два офицера и женщина-полицейский. Допрос превращается в прием психотерапевтов в погонах, интеллектуальную, моральную пытку. Цель стражей порядка – доказать человеку из Подольска, как интересен и красив мир. Человеку, для которого все дома по дороге на нелюбимую работу серые», - рассказали в театре.

В главных ролях: Вадик Королев (группа OQJAV), Виктория Исакова, Владимир Майзингер, Михаил Касапов, Илья Борисов.

После кинопоказа 6 марта состоится обсуждение фильма с участием режиссера Семена Серзина, автора пьесы «Человек из Подольска» Дмитрием Даниловым и продюсера, киноведа, генерального директора «Московское кино» Натальи Мокрицкой.

Показ фильма «Человек из Подольска» пройдет в Новом зале Псковского театра драмы 6 марта в 20.00 и 7 марта в 13.00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте театра.

Напомним что с 6 по 8 марта Псковский театр драмы проведет «Данилов-фест» – фестиваль, приуроченный к премьере спектакля «Свидетельские показания» и посвященный творчеству Дмитрия Данилова. В программе: читки пьес Данилова («Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Выбрать троих»), кинопоказы с последующим обсуждением, выставка петербургского художника авторской куклы Ирины Москвиной «Демонология нашего района», творческая встреча с Дмитрием Даниловым.