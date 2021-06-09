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«Западные ворота» откроют в Пскове в июле

II Международный кинофестиваль «Западные ворота», посвященный фильмам, снятым в городах Ганзы, пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

«Псков давно полюбили кинематографисты. Сколько лент снимались в стенах Псковского кремля, Изборской крепости, Пушкинских Горах и других местах этого края! Порой сотни и даже тысячи псковичей выступали в массовых сценах различных кинокартин. Особенно любят эти места многие кинематографисты, родившиеся на псковской земле», - рассказали организаторы.

МКФ «Западные ворота» призван укрепить международные связи и контакты. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждаться тенденции развития кинематографа в разных странах. Особая миссия фестиваля - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле, где снимали Тарковский, Венгеров и многие другие мастера кино.

В этом году фестиваль представит целых 9 кинопрограмм, куда войдет порядка 50 отечественных и зарубежных кинокартин. Псков посетят многие деятели кино, о которых планируется рассказать ближе к кинофестивалю. «Одно можем сказать точно – их образы в кино известны многим. На фестивале у всех зрителей будет возможность не просто увидеться с ними, но и пообщаться», - отметили организаторы.

«На наших официальных ресурсах мы постепенно будем раскрывать информацию о кинофестивале вплоть до большой пресс-конференции 1 июля. Мы раскроем все 8 программ, всех гостей и расскажем о главном сюрпризе фестиваля. Но одна, девятая, программа еще не сформирована – программа короткого метра. Все потому что в эту программу может попасть каждый желающий. На сайте фестиваля уже висит анкета, которую можно заполнить для участия, а лучшие работы, выбранные отборочной комиссией смогут попасть в программу короткометражного кино», - добавили организаторы фестиваля.

Официальные ресурсы кинофестиваля:

Сайт: http://westerngate.tilda.ws/

ВК: https://vk.com/westerngate

Инстаграмм: https://www.instagram.com/westerngate.fest/

Фейсбук: https://www.facebook.com/westerngate.fest

Заявка на участие в конкурсе короткого метра принимаются до 25 июня: https://drive.google.com/file/d/1Jw7IRrRb5zhMWnQFUELfxf2fxqn7UizN/view

Заявки на участие в конкурсе короткого метра присылать сюда: westerngate@yandex.ru. Аккредитация СМИ, обсуждение информационного партнерства и дополнительная информация: Артемий Аграфенин (8-921-569-20-12).