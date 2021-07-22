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Эва Зюлковска поблагодарила псковский кинофестиваль за возможность показать польское кино

Директор польского института в Санкт Петербурге Эва Зюлковска на церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота» сказала, что рада возможности показать польское кино в России.

Эва Зюлковска под овации зала приняла из рук генерального продюсера фестиваля Эдуарда Пичугина приз зрительских симпатий для режиссера полнометражного фильма «Тело Христово» Яна Комаса.

«Я совсем не ожидала, что фильм получит награду и даже пришла на церемонию в кроссовках, а не в туфлях! Хочу сказать спасибо всем, благодаря кому фильм "Тело Христово" оказался включен в программу фестиваля. Спасибо псковской публике, которая отдала голоса за картину», - выступила Эва Зюлковска.

Директор польского института подчеркнула, что фильм сняла группа молодых режиссеров, которые уже стоят в одном ряду с известными польскими кинематографистами.

«Мне хотелось бы, чтобы в российском прокате было больше польского кино, и я рада, что его можно было показать на "Западных воротах". Еще открою маленький секрет - за время фестиваля мы успели влюбиться в Псков», - заключила Эва Зюлковска.