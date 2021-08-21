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Фотофакт: В Псковском кремле готовят площадку для спектакля Александринки о Ксении Блаженной

В Псковском кремле готовят площадку для показа спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви», который откроет программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском драмтеатре. К настоящему времени на площади у Троицкого собора установлены зрительские трибуны.

Напомним, Александринский театр дважды представит этот спектакль в Пскове - 2 и 3 сентября. Над специальной версией постановки работал художественный руководитель Александринки, четырежды лауреат Госпремии РФ, обладатель многочисленных наград и премий, народный артист РФ Валерий Фокин.

«Блаженная Ксения. История любви» занимает особое место в репертуаре Национального драматического театра России, первого профессионального государственного драматического театра нашей страны, созданного в Санкт-Петербурге в 1756 году указом императрицы Елизаветы Петровны. Накануне показов в Псковском кремле, 30 августа 2021 года, труппа Александринского театра отметит 265 лет со дня основания. Но для публики в свой юбилейный год Александринский театр открывает новый сезон не в Санкт-Петербурге, а именно в Пскове.

Кроме того, гастроли спектакля «Блаженная Ксения. История любви» – это первые гастроли спектакля большой формы из репертуара Александринского театра после его объединения с Псковским драмтеатром.

Начало спектакля — в 21.00. Продолжительность 1 час 40 минут.