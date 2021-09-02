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Жизнь продолжается: «Crescendo» триумфально вернулось в Псков

Пусть через четыре года, пусть всего на один день - но музыкальный фестиваль нового поколения русской исполнительской школы «Crescendo» все же вернулся на родную для него Псковскую землю. Не помешали даже капризы погоды, перевернувшей тот самый календарь не на 3 сентября, а сразу на ноябрь. Впрочем, два часа прекрасной музыки и радость от встречи с талантливыми музыкантами разогрели воздух так, что под конец даже солнце решило глянуть из-за туч - что это за классический движ устроили псковичи в Зеленом театре?

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Мы долго ждали этого момента. Писали в Инстаграм губернатору, спрашивали в кассе Псковской филармонии, пересматривали старые фотографии и видео, с тоской и затаенной надеждой читали новости из фестивальных Москвы и Сочи. А когда узнали, что в распространении появились пригласительные на концерт, выстроились в очередь. Стояли непоколебимо, как когда-то за дефицитной обувью на вырост. Все-таки что-то неуловимо изменилось в нашей жизни.

«Я пришла сюда, чтобы услышать любимого Чайковского в исполнении Дениса Мацуева, - говорит псковская пенсионерка Анна Сергеевна. - И внука привела, чтобы он приобщился к искусству. В телефоне ведь ему никто Чайковского не сыграет. Такие мероприятия нужны человеку как воздух. Без них - просто пустота». Внук - с большим рюкзаком, еле успел после второй смены к началу концерта. На лице написано: ему бы домой, чаи гонять, а не вот это все.

«Я стараюсь посещать все интересные мероприятия, которые проходят в городе, - объясняет молодая зрительница, представившаяся Ольгой. - Мне очень нравится формат концертов и спектаклей на свежем воздухе. Это очень атмосферно и зрелищно. Мне кажется, в естественных декорациях все воспринимается как-то иначе. Ближе к жизни».

«У меня сегодня все утро на работе прошло под знаком Шуфутинского, - шутит мужчина за 40. - Надеюсь, сейчас артисты помогут мне забыть эту мелодию как минимум до следующего года». А если серьезно, то он приехал за компанию: живет в Ершово, а жена очень просилась на этот концерт. «Все уши мне прожужжала этим Мацуевым, - признается мужчина. - Чтобы у меня комплекс неполноценности не развился, надо хоть посмотреть на него вживую».

Долго ждать «неистового сибиряка со стальными пальцами» - так иногда называют известного пианиста в СМИ - не пришлось. Он вышел на сцену в самом начале концерта вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. По словам Дениса, именно благодаря поддержке политика и стало возможным возвращение «Crescendo» на историческую родину. Причем не разовое: отныне, как заверил псковского зрителя Андрей Анатольевич, фестиваль вновь станет ежегодным.

«Каждый год на нашей гастрольной карте фестиваль был законом, мы это помнили и варились в его уникальной атмосфере, мы скучали по вам. «Crescendo» — это семья, это уникальная атмосфера на концертах и за кулисами», - сказал Денис Мацуев и добавил, что фестиваль вернется в Псков в прежнем трехдневном формате, включающем не только концерты классической музыки, но также джазовые выступления и мастер-классы известных музыкантов.

Открыла музыкальный фестиваль увертюра к опере «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова в исполнении Губернаторского оркестра Псковской области под руководством Николая Хондзинского. Затем на сцену вышли маленькие «искорки», как охарактеризовал юных артистов Денис Мацуев. Сначала прозвучал Моцарт в исполнении «маленького гения» Елисея Мысина. Затем своей виртуозной игрой покорил слушателей 14-летний пианист Даниил Тюрин. Он исполнил Концертштюк для фортепиано с оркестром фа минор Вебера. И на сладкое - зажигательная «Калинка-малинка» и сложнейший Концерт-симфония для балалайки с оркестром Александра Цыганкова, который блистательно сыграла харизматичная Настя Тюрина, многим уже известная по различным телепроектам.

«Смотри, как умеют! Какие дети! Между прочим, твои ровесники», - вычитывала на соседнем ряду дама своему сыну, который и без этих нотаций восторженно, открыв рот, смотрел на музыкантов. «Во дает! Как она это делает? Девчонка молоток», - не мог угомониться сидевший за нами мужичок, отстукивая ногой ритм, который задавала обаятельная балалаечница в ярко-алом платье.

Дети в прямом смысле слова сработали у Дениса Мацуева «на разогреве»: публика просто не успела замерзнуть, пока отбивала ладоши аплодисментами. Выступление знаменитого пианиста стало настоящим подарком для сотен псковичей, которые пришли на концерт. Его исполнение действительно стало «величавым монументальным Гимном Жизни» (так характеризовал Первый фортепианный концерт Чайковского советский музыковед Арнольд Альшванг). Эта музыка позвала слушателей в путешествие по родной земле - с ее просторами и лесами, с реками и озерами, высоким небом и прекрасными талантливыми людьми.

«У меня нет слов, чтобы выразить свои впечатления от игры Дениса Мацуева, - поделилась с нами одна из зрительниц. - Он настолько артистичен, что его можно даже не слушать, а просто - смотреть. Это был не только музыкальный шедевр, это был настоящий актерский бенефис. Спасибо большое всем, кто организовал это выступление. Я запомню его как один из счастливых моментов моей жизни».

«Когда я услышала первые аккорды, у меня выступили слезы на глаза, - признается псковичка Светлана Петровна. - Для меня она теперь навсегда останется гениальным творением великого композитора, которое звучало на награждении наших спортсменов-олимпийских чемпионов. И то, что Первый концерт Чайковского прозвучал в Зеленом театре спустя месяц после завершения игр в Токио, - дорогого стоит».

«Это дежавю, - рассказала еще одна гостья фестиваля. - Такое ощущение, как будто часы сделали круг назад и мне снова шестнадцать и я сижу в зале филармонии вместе с моими друзьями из музучилища. Прямо I'll be back какой-то. Спасибо за это ощущение».

«Я рада, что фестиваль после четырехлетнего перерыва вернулся в наш город, - сказала зрительница в возрасте. - Я помню даже тот концерт, после которого, по словам Дениса Мацуева, родилась идея о его проведении. По возможности покупала билеты на фестиваль. Не на каждый концерт, но на один - обязательно. Даже джаз слушала, потому что в исполнении этого пианиста прекрасна любая музыка».

Поздравив Псковский губернаторский симфонический оркестр с успешным дебютом на фестивале, в своем заключительном слове Денис Мацуев вновь пообещал благодарным слушателям, что «Crescendo» всерьез и надолго возвращается на свою родину. И покинул сцену с теплыми словами: «Жизнь продолжается!». Чтобы в следующем году вернуться в наш город.

Елена Никитина