Фестиваль современного искусства «Магнум опус» открылся в Пскове концертом музыки XVIII века сегодня, 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также дирижер губернаторского оркестра пригласил зрителей на предстоящий юбилейный концерт коллектива.
Напомним, концерт-открытие фестиваля «Магнум опус» призван перенести слушателей в XVII-XVIII век, в эпоху немецкого Барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов до Баха – Генриха Шютца, современника и друга Баха, а также знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и самого Баха – вершины немецкой музыки эпохи Барокко.