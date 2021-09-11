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Фестиваль современного искусства «Магнум опус» открылся в Пскове

Фестиваль современного искусства «Магнум опус» открылся в Пскове концертом музыки XVIII века сегодня, 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рад приветствовать вас на открытии фестиваля современного искусства "Магнум опус". Впервые на эту сцену выйдут два коллектива - это вокальный ансамбль "Ариэль" (Москва) под руководством Эльмиры Дадашевой и ансамбль солистов "Камерата Псков" (дирижер - Николай Хондзинский). Желаю вам приятного погружения в музыку и совершенство эпохи барокко!» - обратился к зрителям художественный руководитель фестиваля Николай Ходзинский.

Также дирижер губернаторского оркестра пригласил зрителей на предстоящий юбилейный концерт коллектива.

Напомним, концерт-открытие фестиваля «Магнум опус» призван перенести слушателей в XVII-XVIII век, в эпоху немецкого Барокко, представив творчество одного из наиболее значительных немецких композиторов до Баха – Генриха Шютца, современника и друга Баха, а также знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана и самого Баха – вершины немецкой музыки эпохи Барокко.