Выставка народных промыслов открылась в псковском театре кукол в преддверии Масленицы

Псковский областной театр кукол совместно с Псковским областным центром народного творчества представил в преддверии Масленицы выставку народных промыслов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: ТКД

Гости выставки смогут увидеть изделия псковских мастеров из дерева, образцы ткачества, плетение из лозы и бересты, макет деревенского дома из фонда Псковского областного центра народного творчества, а также куклы и реквизит из проекта «Псковские сказки» художника Марии Воробьёвой.

А всю следующую неделю на сцене театра псковичей и гостей города ждёт весёлое масленичное представление и спектакль «Алёнушка и солдат» — добрая сказка, которая подарит радость и взрослым, и детям.