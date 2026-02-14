 
Выставка народных промыслов открылась в псковском театре кукол в преддверии Масленицы

Псковский областной театр кукол совместно с Псковским областным центром народного творчества представил в преддверии Масленицы выставку народных промыслов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гости выставки смогут увидеть изделия псковских мастеров из дерева, образцы ткачества, плетение из лозы и бересты, макет деревенского дома из фонда Псковского областного центра народного творчества, а также куклы и реквизит из проекта «Псковские сказки» художника Марии Воробьёвой. 

 

А всю следующую неделю на сцене театра псковичей и гостей города ждёт весёлое масленичное представление и спектакль «Алёнушка и солдат» — добрая сказка, которая подарит радость и взрослым, и детям.

