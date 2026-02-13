Концерт коллектива Renaissance Cellos прошёл в Пскове. ФОТО

Выступление коллектива Renaissance Cellos с программой Absolute Hits прошло в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 13 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

На сцене прозвучали композиции ABBA, Queen, Michael Jackson, Lady Gaga, The Beatles, Scorpions и других легендарных исполнителей, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Авторы аранжировок и исполнители сумели сохранить энергию и характер оригинальных треков, при этом придав им новое глубокое звучание благодаря тембру виолончелей.

В составе коллектива — признанные музыканты. Алексей Зленко, виолончелист Государственной симфонической капеллы и участник проектов «Ночные снайперы» и «Певцовъ оркестр». Екатерина Модина, солистка Государственного симфонического оркестра и артистка оркестра театра МДМ, известна также по работе в сериалах «Содержанки», «Вампиры средней полосы» и «Пассажиры». Анна Зарубина, потомственный музыкант и солистка ансамбля театра Маяковского. Григорий Горячев, экс‑солист Санкт‑Петербургского оркестра IP Orchestra. Анастасия Гончарова, композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов. Максим Баженов, мультиинструменталист и участник многочисленных джаз-, рок- и блюз‑фестивалей.