Масленицу отпразднуют в Краеведческом музее Великих Лук

Праздничные мероприятия в честь Масленицы пройдут в Краеведческом музее города Великие Луки 20 и 21 февраля. Об этом сообщили в комитете культуры администрации города Великие Луки. 

20 февраля в 18:00 пройдёт исторический квиз «Русская, старинная, румяная и блинная». Участников ждут пять раундов с разными заданиями: от классических вопросов на знание фактов до загадок-картинок, интерактивов и заданий на внимание, а также кружка ароматного чая с сушками. Играть можно командой от 3 до 7 человек. Для участия необходима предварительная запись по телефону:  8(81153) 7-81-71.

21 февраля в 12:00 состоится семейный праздник «Яркий выходной». Гостей ждут интерактивное занятие о масленичных традиях, мастер-класс по росписи народной игрушки (птички свистульки). Для участия необходима предварительная запись: 8(81153)7-81-71. 

